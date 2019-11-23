Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı
|23 Kasım 2019 22:41
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.
Selçuk, Instagram hesabından eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.
Öğretmene yönelen şiddetin son bulmasını dileyen Selçuk, şunları kaydetti:
"Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz."
Paylaşımdaki videoda Bakan Selçuk ve öğretmenler, "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" mesajını verdi.
Öğretmenler gününde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan bir şey var ki, o da sevgi ve saygıdır. Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz. pic.twitter.com/b60fwE0IXeZiya Selçuk (@ziyaselcuk) November 23, 2019
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Her çocuğun müfredatı, kendi içinde saklıdır'
23 Kasım 2019 23:04
|Muharrem İnce: Bu komplo %100 genel merkez kaynaklı
23 Kasım 2019 22:30
|Gözyaşları içinde okudu! 'Hayatımın en zor konuşmasıydı'
23 Kasım 2019 22:04
|Termik santrallere filtre takılmasını 3. kez erteleyen yasa veto edilmeli!
23 Kasım 2019 22:01
|Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in eşine 'ByLock' gözaltısı!
23 Kasım 2019 21:52
|Meclis'e gönderilen birbirinden ilginç dilekçeler
23 Kasım 2019 21:41
|Bakan Selçuk: Hepimizin daha çok sanata, şiire ihtiyacı var
23 Kasım 2019 21:36
|Amasya Valisi, pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
23 Kasım 2019 21:31
|Bakan Pakdemirli tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23 Kasım 2019 21:21
|Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın iddiasına yanıt
23 Kasım 2019 21:16