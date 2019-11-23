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Şekeri düşünce ebelerin bisküvisini yedi, helallik istedi

Sivas'ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerden yediği için "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin" yazılı bir not bırakması dikkat çekti.
 23 Kasım 2019 22:52
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Şekeri düşünce ebelerin bisküvisini yedi, helallik istedi

Sivas Merkez Şeyh Şamil 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde geçtiğimiz gün yaşanan bir olay insanımızın dürüstlüğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Bebeğine aşı yaptırmak için sağlık merkezine gelen bir anne, bebeğini emzirmek için personel odasını kullandı. Personellerin bulunmadığı sırada odayı kullanan anne masanın üzerinde bulunan bisküvilerden yedi. Çıkarken ise kimseyi göremeyince üzerinde "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin" yazılı bir not bıraktı. Sağlık çalışanları odaya döndüklerinde gördükleri not karşısında mutluluk yaşadı.

"Notu görünce çok şaşırdık"

Sağlık merkezinde görevli Ebe Birsel Çetintaş, notu görünce çok şaşırdıklarını söyleyerek, "Çarşamba günü bebeğimize aşı yaptık. Annesi 'bebeğimi emzirmek rahatlatmak istiyorum' dedi. Biz de buraya yönlendirdik. Buraya geldiğinde bebeğiniz emzirirken, baya uzun zaman geçirdiler burada. Gittikten sonra baktık. Bizde bir şeyler atıştıralım diye baktık ki bu notu gördük. 'Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin' diye not bırakmış. Görünce çok mutlu olduk, şaşırdık. Helal olsun tabii ki. Biz zaten hem biz hem de herkes yararlansın diyerek aldık" dedi.

Murat Çetintaş
TRT
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