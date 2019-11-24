24 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli illerden gelecek öğretmenleri kabul edecek.

(İstanbul/14.00)

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelecek öğretmenlerle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

(Ankara/08.50)

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine ve Öğretmenler Günü kutlama programına katılacak, Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek müze açılışı yapacak.

(İzmir/12.30-15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, balon turuna katılacak, Göreme Açıkhava Müzesi, Paşabağları-Zelve Ören Yeri'nde, Kapadokya Müzesi inşaatında, Nevşehir Kalesi ve Yeraltı Yerleşimi'nde incelemelerde bulunacak ve Güray Seramik Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Nevşehir/06.50-13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

(Hong Kong)

2- Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izleniyor.

(Bogota)

3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

5- İsrail'deki koalisyon krizine ilişkin gelişmeler ile İsrail Başsavcısı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında 3 ayrı dosyadan dava açılmasına karar vermesine dair gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 12. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.00/İstanbul/Antalya/16.30/Malatya/19.00)

2- TFF 1. Lig'de 12. hafta Hatayspor-İstanbulspor, Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor, Osmanlıspor-Adana Demirspor ve Akhisarspor-Altay müsabakalarıyla sürecek.

(Hatay/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Manisa/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftaya Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor ve Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Afyonkarahisar/13.00/İstanbul/15.15/17.30/20.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15/Hatay/17.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftası PTT-Fenerbahçe Opet müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.30)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Halkbank-Arhavi Voleybol, Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/19.00/Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

7- Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 14. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.