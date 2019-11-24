Deniz Kuvvetleri donanmasına milli doping

Yerli üretim gemiler Türkiye'yi Mavi Vatan'da daha güçlü hale getirdi. 2011 yılından bu yana 37 adet gemi, milli imkanlarla üretilerek Deniz Kuvvetleri'nde göreve başladı. 6 platformun yapımı ise sürüyor.

Milli uçak gemisi TCG Anadolu ile dünya donanmaları arasında lig atlamaya hazırlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, envanterindeki yerli üretim platform sayısını artırıyor. 2011 yılından bu yana çeşitli sınıflarda 37 adet milli gemi Türk donanmasının hizmetine girdi. MİLGEM projesi kapsamında üretilen 'Ada' sınıfı 4 adet korvet, yerli gemiler arasında en dikkat çeken platformlar oldu. 2011'de TCG Heybeliada, 2013'te TCG Büyükada, 2018'de TCG Burgazada ve 2019 yılında TCG Kınalıada korvetleri donanma envanterinde yerini aldı. Çıkarma gemileri TCG Bayraktar ile TCG Sancaktar ise 2017 ve 2018'de ardı ardına hizmete sokuldu. Deniz Kuvvetleri envanterine 2012 yılında da toplam 8 adet Amfibi Çıkarma Aracı dahil edildi.

16 YENİ KARAKOL GEMİSİ

462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın korunmasında 7 gün 24 saat esasına göre icra edilen görevlerde etkin olarak kullanılan karakol gemileri sayısı yerli üretimle artırıldı. 4'ü 2011, 3'ü 2012, 4'ü 2013, 4'ü 2014 ve 1'i 2015 yılında olmak üzere toplam 16 karakol gemisi işbaşı yaptı. Bu gemiler sırasıyla şöyle: TCG Tuzla, TCG Karaburun, TCG Köyceğiz, TCG Kumkale, TCG Tarsus, TCG Karabiga, TCG Karşıyaka, TCG Tekirdağ, TCG Kaş, TCG Kilimli, TCG Türkeli, TCG Taşucu, TCG Karataş, TCG Karpaz, TCG Karadeniz Ereğli, TCG Kuşadası.

ARDI ARDINA ÜRETİLDİLER

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın başarıyla icra ettiği arama kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 2 adet kurtarma/yedekleme gemisi (TCG Işın, TCG Akın), 2017 yılında ise denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar envantere girdi. Yerli üretim ATAK botlarından ise 2017'de 4 adet daha hizmete alınarak ATAK bot sayısı 9'a ulaştırıldı.

6'sı yolda

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı halen çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere önemli milli projeler yürütüyor. Bu projeler kapsamında yerli üretimle 1'i fırkateyn 2'si denizaltı olmak üzere 6 yeni gemi daha inşa edilecek. Uçak Gemisi TCG Anadolu'nun dışında halen havadan bağımsız tahrik sistemli REİS sınıfı denizaltı, denizde ikmal muharebe destek gemisi, İSTİF sınıfı fırkateyn, TF-2000 hava savunma muhribi projeleri devam ediyor. Yine Türk tipi hücumbot ve milli denizaltı projeleri de Deniz Kuvvetleri'nin üzerinde çalıştığı işler arasında öne çıkıyor. Bu iki projenin tamamlanmasıyla birlikte ADA sınıfı korvet MİLGEM'in ardından Türkiye hücumbot ve denizaltılarını da büyük oranda milli imkanlarla üretmiş olacak.



Tüm silahlar yerlileşiyor

Sadece deniz platformları değil, aynı zamanda bu platformların savaşçı gücünün de milli imkanlarla üretilmesi için kritik projeler üzerinde çalışılıyor. Deniz Kuvvetleri'nin projeleri arasında; AKYA milli torpido, TORK torpidoya karşı savunma torpidosu, ZOKA/HIZIR akustik torpido karşı tedbir sistemi, SAPAN satıhtan havaya güdümlü mermi, GEZGİN seyir füzesi, ATMACA satıhtan satha güdümlü mermi, ÇAFRAD çok amaçlı faz dizinli radar, L-UMTAS kısa menzilli lazer güdümlü mermi, çok namlulu roket atar sistemleri, STAMP 12.7 mm makineli tüfek, STOP 25 mm makineli top tasarımları yer alıyor. Yine ağ destekli harekata imkan tanıyan ve radar ile sensörlerden gelen bilgileri analiz ederek düşman hedeflerine yönelik silah tahsisini otomatik olarak yapabilen Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi (GENESİS) 'G' sınıfı fırkateynlerde kullanılmaya başlandı. Sistemin daha da geliştirilmiş sürümü olan GENESİS-ADVENT ise MİLGEM'in 4. korveti olan Kınalıada'ya entegre edildi. Mühendislerin 6 milyon satır kod yazarak oluşturduğu ADVENT savaş yönetim sistemi Deniz Kuvvetleri'nin tüm komuta kontrol aygıtlarında kullanılacak. Tüm bunların yanısıra her hava şartında Mavi Vatan'daki dost-düşman unsurları tespit edilerek kuvvete aktaracak Uzun Ufuk projesi, MSGS 90 Deniz Gözetleme Radarı, DERF-A Elektronik Destek Sistemi ile ORSA Kurumsal Kaynak ve Harekat Planlama projeleri de donanmanın gücüne güç katacak diğer önemli yerli ve milli projeler arasında bulunuyor.

Kıymet Sezer