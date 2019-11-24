Casus avukatın sırrı çözülüyor

Türkiye'den kaçan binlerce FETÖ'cü ve PKK'lı vatan hainlerini gittikleri ülkelerdeki iltica trafiğini yöneten avukat Yılmaz S, MİT ve polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Almanya adına casusluk yaptığı tespit edilen avukat Yılmaz S.'nin Türkiye'deki siyasi konular ve cezaevlerinin durumuyla ilgili rapor hazırladığı belirlendi. Yılmaz S.'nin hazırladığı raporun mahiyetine göre bir miktar belirleyerek, para aldığı kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casus avukat Yılmaz S.'nin soruşturmasıyla ilgili önemli detaylara ulaşıldı. "Kişisel verilerin izinsiz kullanılması", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "siyasi casusluk" suçundan hakkında soruşturma yürütülen Yılmaz S.'nin Almanya'nın yanı sıra Norveç ve Hollanda büyükelçilikleri için de çalıştığı belirtildi. Yılmaz S. hakkında çok sayıda ihbar mektubunun gelmesi üzerine Başsavcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

SİYASİ RAPORLAR DA HAZIRLAMIŞ

Söz konusu ülkelere başta FETÖ ve PKK mensupları olmak üzere iltica ve vatandaşlık başvurusunda bulunan kişilerle ilgili bilgi ve belge toplayıp raporlaştıran Yılmaz S.'nin, adli makamlara herhangi bir başvuruda bulunmadan el altından bilgilere ulaştığı kaydedildi. FETÖ soruşturmalarında, operasyon yapılacak şüphelilere ait yakalama kararlarıyla ilgili bilgilerin de bulunduğu raporlarda ayrıca, Türkiye'deki siyasi konular ve cezaevlerinin durumlarıyla ilgili değerlendirmelerinin de yer aldığı öğrenildi. Başsavcılık, avukatın bu kadar bilgiyi adli mevkilere başvurmadan, nereden ve kimden aldığıyla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Almanya Büyükelçiliği tarafından "hukuk danışmanımız" diye açıklama yapılan Yılmaz S.'nin bugüne kadar Almanya, Norveç ve Hollanda'nın hiçbir davasına bakmadığı tespit edildi. Yaklaşık 4 ay boyunca teknik takip yapılan Yılmaz S.'nin yakalandığı sırada üzerinden 10'un üzerinde kişiye ait rapor çıktı. Başsavcılığın talimatıyla Yılmaz S.'nin evinde yapılan aramada ise 9 klasör ve 4 bine yakın kişiye ait hazırlanan raporların çıktığı tespit edildi. Evinde bulunan bilgisayar ve flash bellek gibi dijital materyalleri inceleniyor.

HESABINDAN 5 MİLYON TL ÇIKTI

Başsavcılık tarafından Yılmaz S.'nin banka hesapları da mercek altına alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yazı yazıldı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Yılmaz S.'nin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyon TL para olduğu öğrenildi. İfadesinde Yılmaz S, kendisine ait sadece 37 bin Euro ve 5 bin TL para olduğunu öne sürdü.

HİÇBİR DAVAYA BAKMAMIŞ

Şüpheli Yılmaz S.'nin, Almanya Büyükelçiliği'nden 1997 yılından itibaren ve Norveç ile Hollanda Büyükelçiliği ile de 10 yıldır para akışının olduğu ifade edildi. Yılmaz S.'nin hazırladığı raporun mahiyetine göre bir miktar belirleyerek, para aldığı aktarıldı.

Başsavcılık Yılmaz S.'nin bağlantılarını da inceliyor. Çok sayıda telefon görüşmeleri yaptığı tespit edilen Yılmaz S.'nin, bazı konsolosluk yetkilileriyle de görüşmeleri deşifre edildi. Yılmaz S.'nin ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği de öğrenildi.

RAPORLARI DAVALARDA KULLANILDI

Soruşturma dosyasına Norveç'ten sınır dışı edilen bir müştekinin beyanı da girdi. Müştekinin, Norveç'te bir davası sırasında yetkililerin Yılmaz S.'nin hazırladığı raporu aleyhinde kullandıklarını anlattı. Yılmaz S.'nin sunduğu raporların, ilgili Avrupa ülkelerinin Dışişleri, Adalet Bakanlıkları ile Göçmenler Daireleri'ne iletildiği, sunulan raporların sınır dışı, sosyal yardım ödemeleri, oturma izni alma-iptal etme ve vatandaşlıktan çıkarma gibi işlemlerde kullanıldığı kaydedildi.

YARDIMCISI DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da da Yılmaz S.'ye yardım ettiği gerekçesiyle avukat B.D.'nin de gözaltına alındığı belirtildi. Avukat B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ifadesinde "Hatır için yaptım. Yılmaz'ın ne amaçla yaptığını bilmiyordum" dedi. Ancak Başsavcılık her iki şüphelinin bir evrakta ortak çalışma yaptıklarını tespit etti. Yılmaz S. ile B.D.'nin ayrıca yoğun telefon görüşmelerinin de olduğu belirlendi.

Ebru Karatosun