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Milletvekilleri çakar istiyor

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' eski ve mevcut milletvekillerine geçiş üstünlüğü sağlayacak olan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Çakarlı vekillere trafik cezası yazılmayacak, kırmızı ışıkta geçebilecek
 24 Kasım 2019 08:45
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Milletvekilleri çakar istiyor

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan SÜZER'in haberine göre; AK parti Antalya Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik, mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski milletvekilinin araçlarına geçiş üstünlüğü sağlayan ve çakar lamba takabilmelerini öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklif yasalaşırsa eski yeni tüm milletvekilleri ambulans, itfaiye ve polis araçları gibi, trafikte öncelikli geçiş üstünlüğünü kullanabilecek, kırmızı ışıkta geçip hız sınırını aşsalar dahi ceza yazılamayacak.

YASADAKİ O MADDE

Teklifin 44'üncü maddesine göre, Trafik Kanun'un geçiş üstünlüğünü düzenleyen 71'inci maddesine "Görev ve hizmet gerekleri nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlar" bendi eklenecek. Bu madde, ambulanslar, yangına giden itfaiye veya polis araçları gibi kritik önemdeki araçlar için trafikte geçiş üstünlüğü sağlıyor.

Sözcü
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