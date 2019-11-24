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Teşhir ürünle milyonluk vurgun

İnternet dolandırıcıları, zincir mağazalardan ya da bayilerden yarı fiyatına topladıkları teşhir ürünleri sıfır gibi satıyor. Milyonları cebe indiriyor
 24 Kasım 2019 09:00
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Teşhir ürünle milyonluk vurgun

İnternet üzerinden halkı kandırmaya devam eden dolandırıcılar, şimdi de teşhir ürünlerini sıfır ürün olarak satmaya başladı. Zincir mağazalardan ya da bayilerden yarı fiyatına topladıkları teşhir ürünlerini internetten sıfır ürün olarak pazarlayan ve mağazadaki fiyatının 100-200 lira altında satan dolandırıcılar bu yolla milyonlarca lirayı cebine indiriyor. Tüketicinin iade taleplerinde ise telefonlara çıkmıyor. Bu dolandırma yöntemi ağırlıklı olarak elektronik eşya, mobilya ve ev dekorasyonu ürünlerinde yapılıyor. Vatandaş kullanılmış, kimi zaman parçaları değiştirilmiş ya da yıpranmış ürünlerle mağdur oluyor.

TOPLU SATIN ALIYORLAR

Beyaz eşya bayisi Sabri Aygen, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi hatta mutfak eşyalarındaki teşhir ürünleri kendilerinden uygun fiyata alan bir kesimin olduğunu dile getirdi. Aygen, "Teşhir ürünler bazen zarar görür, yıpranır ya da parçası kaybolabilir. Ancak bu adamlar detaylara hiç takılmıyor. Ben de merak edip sordum. Biraz sohbet ettikten sonra gerçek nedenini söylediler. Meğer bu ürünleri sıfır ürün gibi gösterip neredeyse gerçek fiyatına internetten satıyorlarmış" ifadelerini kullandı.

FİYATA ALDANIYORLAR

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği Başkanı Ali Yıldız, fiyata odaklanan tüketicilerin, mağazadan daha uygun fiyata satış yapan bu tip dolandırıcılara prim verdiklerini dolayısıyla da dolandırıldıklarını dile getirdi. Tüketicinin bu tip ürünleri bildiği ve güvendiği bayi ya da mağazalardan alması gerektiğinin altını çizen Yıldız, aksi taktirde hem paralarından olacaklarını hem de mağdur edileceklerini dile getirdi.

MARKA DA ZARAR GÖRÜYOR

Zaman zaman internet aramalarına kampanya başlıkları ile giren ve kurdukları internet siteleri üzerinden ucuza beyaz eşya ve mobilya satan dolandırıcılar zaman zaman da e-ticaret sitelerini kullanıyor. Bu işlemden en çok müşteriyle ilgili ürünün markası zarar görüyor. İnternet üzerinden bilinmiş bir markanın buzdolabını aldığını belirten Saadet Köprülü, "Ürünün paketini açmadan bana evrakları imzalatıp hızlıca gittiler. Paketi açınca ürünün defolu olduğunu farkettim. İade için arayınca telefonu açmadılar" dedi.

PINAR ÇELİK
Sabah
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