Kadına şiddete karşı köy köy geziyorlar
|24 Kasım 2019 08:36
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Valiliği kontrolünde başlattığı proje ile Kocaeli'deki 258 kırsal mahalleyi gezerek kadın ve erkekleri, aile içi şiddet, kadına karşı şiddeti önleme ile çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgilendiriyor. Yaklaşık 40 personel ile 6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine' yönelik kanunun hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı çalışmalarda, şimdiye kadar binlerce kişiye eğitim verildi.
Son olarak İzmit Durhasan Mahallesi'nde düzenlenen bilgilendirme faaliyetine katılan Kocaeli Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, projenin başarıyla ulaşacağını ifade etti. İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi'nde mahalle kıraathanesi ve meydanında kadın ve erkeklere ayrı alanlarda bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, jandarma personellerince el broşürleri dağıtılarak vatandaşların soruları cevaplandı.
Yaklaşık 2 yıl sürecek olan projede kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının azaltılması, aile içi şiddet konularında vatandaşların bilgi seviyelerini arttırmak, şiddet konularına karşı caydırıcılık farkındalığını arttırmak amaçlanıyor.
258 KÖYDE ANLATILACAK
Düzenlenen toplantıda, proje hakkında bilgiler veren Kocaeli İl Jandarma Komutanı
Kıdemli Albay Osman Aslan, "6284 sayılı kanun çıkması sonrasında arkadaşlarımızı
Kocaeli Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün bünyesinde oluşturulan bir heyet
tarafından eğitilmesini sağladık. Valiliğin kontrolünde onlar vasıtası ile bir
de proje hazırladık. Proje kapsamında 258 tane köyümüzde, bu işte yetişmiş arkadaşlarımız
köy köy dolaşmak suretiyle iki yıl içerisinde 6284 sayılı kanunu özünü, vatandaşlarımıza,
kadınlara ve köylerde anlatacaklar. Her köyü geçtikten sonra da yavaş yavaş
bunun meyvelerini almaya başlayacağız" dedi.
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