Elektriği en çok bu saatte tükettik
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 640 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 768 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti
|24 Kasım 2019 09:20
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Türkiye'de dün günlük bazda 756 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 270 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 640 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 768 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.
Günlük bazda dün 756 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 767 bin 270 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Elektrik üretiminde ilk sırada 207 bin 235 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, 204 bin 470 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 123 bin 64 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.
Öte yandan, dün 5 bin 31 megavatsaat elektrik ihraç edildi, 15 bin 917 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.
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