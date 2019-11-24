1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslektaşlarından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen öğretmen Seçil Yıldız'a bir destekte Erzurum'daki meslektaşlarından geldi. 8 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısını söyleyerek Seçil öğretmene destek oldu
 24 Kasım 2019 09:57
Yazdır
Meslektaşlarından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edilen öğretmen Seçil Yıldız'a bir destekte Erzurum'daki meslektaşlarından geldi. 8 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısını söyleyerek Seçil öğretmene destek oldu.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısının sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. Seçil öğretmenin tehdit edilmesi üzerine sosyal medyada çok sayıda kişi terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti. Erzurum Kocatepe İlköğretim Okulundaki sınıf öğretmeni meslektaşları ise 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinde öğrencilerden sonra sahneye üzerinde "Hepimiz Seçil Öğretmeniz" yazılı tişörtlerle çıkarak önce şiir okudu, ardından "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısını söylediler.

Sınıf öğretmenliği yapan Ümmü Karabıyik, Hilal Kuzey, Seda Aktaş, Ebru Kotan, Döndü Bozduman Yazıcı, Gülçin Yalçın, Ebru Kanar Türkeş ve Zeynep Yıldız'ın sahnede gösterdikleri performans veliler ve öğrenciler tarafından da beğeniyle izlendi. Seçil öğretmene destek amacıyla sahneye çıktıklarını ifade eden sınıf öğretmeni Ümmü Karabıyik, "Biz bu etkinliği 29 Ekim'de Şırnak'ta 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısıyla öğrencilerine etkinlik yaptıran Seçil öğretmen için yaptık. Yapılan etkinlikten sonra terör örgütünün tehdidiyle karşılaşmıştı. Bizde Seçil öğretmene böyle destek olmak istedik. Aynı şekilde 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısını arkadaşlarımızla sahnede söyledik. Seçil öğretmenimize destek verirken şehit öğretmenlerimizi de rahmetle andık" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenim bize de gel
24 Kasım 2019 10:15		 Öğretmenlik aşkı engel tanımadı
24 Kasım 2019 09:35
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
24 Kasım 2019 08:00		 Öğretmenlerin başarı hikayeleri ölümsüzleştirildi
23 Kasım 2019 23:33
'58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27		 Ara tatilde görev yaptıkları okulun çehresini değiştirdiler
23 Kasım 2019 21:11
Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
23 Kasım 2019 20:09		 Diyarbakır'ın eğitim neferleri kırsaldaki okulları yeniliyor
23 Kasım 2019 19:57
Öğretmenler Günü'nü Kızıldağ'ın zirvesinde kutladılar
23 Kasım 2019 19:10		 1 milyonu aşkın öğretmen öğrencilere yön veriyor
23 Kasım 2019 18:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak11:36 - Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı11:31 - KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim11:29 - Ticaret Bakanlığından 'elektronik sigara'ya geçit yok11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - Cumhurbaşkanlığı'nda çevre dostu uygulamalar hız kazandı11:13 - 'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı11:07 - 'Kış lastiğini son güne bırakmayın' uyarısı11:00 - Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?10:59 - İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı
10:50 - Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu10:43 - Okul harçlıkları arılardan10:35 - İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak10:29 - İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor10:27 - Gürültü yapanlara 2 yıl hapis10:15 - Öğretmenim bize de gel10:07 - Yabancı uyruklu kadın uyuyan eşini balta ile öldürdü10:03 - 'Kaza hasarını yapay zeka 10 saniyede hesaplayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Casus avukatın sırrı çözülüyor
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
Milletvekilleri çakar istiyor
TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
Eski havamız kalmadı
Definecilere 'Dipsiz göl' ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
doğum borçlanması 2
Koala 1
tom ellis 1
şu an çalan şarkı 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
asgari ücret tespit komisyonu 3
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam