'Kaza hasarını yapay zeka 10 saniyede hesaplayacak'
|24 Kasım 2019 10:03
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Trafik kazalarında artık ekspere ihtiyaç duyulmadan yapay zeka ile hasar maliyeti hesaplanacak. Böylelikle araçların tamir sürelerinin kısaltılması, işlemlerin daha kolaylaştırılması amaçlanıyor.
Yapay Zeka konferansı büyük ilgi gördü. Konferansta yapılan açıklamalarda yapay zeka teknolojisinin sigortacılık sektöründe bir takım değişimler yapacağı aktarıldı. Konferansın açılış konuşmasını InsurTech Hub Program Lideri Ebru Sakine Şevli'nin yaptığı toplantıda söz alan InsurTech Hub Genel Müdürü Andrew Warburton, "Yapay zeka teknolojisiyle hem şirketlerin maliyetleri azalacak. Hem işler daha hızlı çözülecek" dedi.
Ebru Sakine Şevli yapay zekanın motor sigortasına etkisi için 12 Aralık'ta bir toplantı yapılacağını söyledi. Şevli yapay zekanın motor sigortasına etkisi konusunda ise şöyle bir örnekte bulundu: "Örneğin sigortalı bir araç kaza yaptı. Sigortalı kişi ve tamiri yapan servis aracın fotoğraflarını telefonundaki bir uygulama ile sigorta şirketine iletecek. Yapay zeka bu fotoğrafları inceleyecek. 5-10 saniyelik sürede hasar tespit edilecek. Ekspertize gerek kalmadan dış hasar maliyeti kısa sürede hesaplanacak."
Yapay zeka aynı zamanda dolandırıcılığı da minimuma indirecek. Sigorta taleplerini daha da hızlı işleme alacak. Sigorta verimliliğinin artacağına vurgu yapan Şevli "Yapay zekanın müşteri memnuniyetine iki etkisi var. Birincisi uzlaşmanın hız kazanması, ikincisi de dolandırıcılık olasılığının azalması" ifadesini kullandı.
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