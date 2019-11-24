Okul harçlıkları arılardan
|24 Kasım 2019 10:43
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Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Furkan Turgut, kendi kovanlarını alarak bal üretimine başladı. Turgut, hem okuyor hem de yaptığı arıcılık ile para kazanıyor.
Bursa'da yaşayan ve girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı kazanarak Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü'ne yerleşen 22 yaşındaki Furkan Turgut, hem okuyor hem de üretim yapıyor. Arıcılık bölümünde eğitim görmeye başladığında bu işi yapabileceğini anlayan Turgut, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının destekleri ile mezun olmadan arı ürünleri üretmeye başladı. Hem üreten hem de ekonomik olarak kazanan Furkan Turgut, "Arıcılık bölümüne başladıktan sonra arıcılığa başladım. Bu mesleği sevdim. Kafamda başka bir meslek vardı, bu saatten sonra ana mesleğim arıcılık olacak. Şu anda geçici olarak Yığılca'da arıcılık yapmaktayım, okul bittikten sonra kendi projelerim var. İnşallah onları faaliyete geçirmeye çalışacağım" dedi.
İki kovan ile arıcılığa başlayan Turgut, "Okula başladıktan sonra iki arı kovanı ile başladım. İki kovandan 35-40 kiloya yakın bal aldım. 1 sene oldu başlayalı ve hem okuyorum hem paramı kazanıyorum. Hem de mesleğime daha da fazla bilgiler katıyorum. Uygulamalı olarak yapıldığı zaman mesleğimize çok faydalı oluyor. Okul bittikten sonra da aracılık yapacağım" şeklinde konuştu.
Genç girişimci Furkan Turgut, arı kovanlarına büyük bir titizlikle bakıyor.
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