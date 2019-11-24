1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen adayı Recep Gürdal, ataması yapılmayınca ayakkabı boyacısı oldu
 24 Kasım 2019 10:50
Yazdır
Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen adayı Recep Gürdal, ataması yapılmayınca ayakkabı boyacısı oldu.

2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Recep Gürdal, daha sonra Yüksekova'ya dönerek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı. 1,5 yıl ücretli öğretmenlik yapan Gürdal, ataması yapılmayınca çocukluk mesleği ayakkabı boyacılığına başladı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Gever İş Merkezi'nde açtığı dükkanda kardeşleriyle birlikte ayakkabı boyacılığı yapan Gürdal, atanacağı günü özlemle bekliyor.

Öğretmenlik gibi çocukluk mesleği olan ayakkabı boyacılığını da en iyi şekilde yaptığını ifade eden Recep Gürdal, "Evvela ben bir öğretmenim. 2010 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun oldum. Bir daha fırsat verilse, 'ne okumak istersiniz' derseler kesinlikle edebiyat öğretmenliği derdim. Çünkü öğrencileri çok seviyorum, insanları çok seviyorum, insanlara bir şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Mezun olduktan sonra Yüksekova'da 1,5 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği de zevkle yaptım. Hala da o öğretmenliği yapma arzusunu sürekli içimde çiçek yetiştir gibi yetiştirmeye çalışıyorum. Ha bugün, ha yarın bir şans gelirde öğretmenliğe başlarız ümidiyle bekliyorum. Biliyorsunuz bugün Öğretmenler Günü. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım" dedi.

Ayakkabı boyacılığı yaptığı için pişman olmadığını dile getiren Gürdal, "Bu mesleği seçtim, pişman değilim. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadım. Öğretmenlik müthiş bir meslek. Çünkü doktorları, mühendisleri, avukatları yetiştiren öğretmenlerdir. Ben her zaman bunu söylüyorum, ne iş yaparsanız yapın asla ve asla kalite ve dürüstlükten ödün vermeyin, en iyisi olmaya çalışın. Boyacıysanız en iyi boyacı olun" ifadelerini kullandı.

(MT-MSA-CC-Y)

24.11.2019 10:20:02 TSI

NNNN
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı
24 Kasım 2019 10:59		 İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor
24 Kasım 2019 10:29
Kara yollarında durum
24 Kasım 2019 09:48		 Elektriği en çok bu saatte tükettik
24 Kasım 2019 09:20
Kadına şiddete karşı köy köy geziyorlar
24 Kasım 2019 08:36		 Eski havamız kalmadı
24 Kasım 2019 08:31
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu bir asker şehit oldu
24 Kasım 2019 06:56		 Sosyal güvenlik sistemi gerçekten güvenlikte mi?
24 Kasım 2019 06:30
Meteorolojiden 4 ile sağanak uyarısı-Haritalı
24 Kasım 2019 06:15		 Şekeri düşünce ebelerin bisküvisini yedi, helallik istedi
23 Kasım 2019 22:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak11:36 - Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı11:31 - KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim11:29 - Ticaret Bakanlığından 'elektronik sigara'ya geçit yok11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - Cumhurbaşkanlığı'nda çevre dostu uygulamalar hız kazandı11:13 - 'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı11:07 - 'Kış lastiğini son güne bırakmayın' uyarısı11:00 - Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?10:59 - İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı
10:50 - Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu10:43 - Okul harçlıkları arılardan10:35 - İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak10:29 - İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor10:27 - Gürültü yapanlara 2 yıl hapis10:15 - Öğretmenim bize de gel10:07 - Yabancı uyruklu kadın uyuyan eşini balta ile öldürdü10:03 - 'Kaza hasarını yapay zeka 10 saniyede hesaplayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Casus avukatın sırrı çözülüyor
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
Milletvekilleri çakar istiyor
TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
Eski havamız kalmadı
Definecilere 'Dipsiz göl' ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
hereke halısı 1
tom ellis 1
asgari ücret tespit komisyonu 3
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
Koala 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
şu an çalan şarkı 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam