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İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı

İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı
 24 Kasım 2019 10:59
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İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı

İstanbul Havalimanı'nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.

Açılmasının ardından her geçen gün yolcu sayısını artıran İstanbul Havalimanı, yolculara daha iyi hizmet vermek için yenilikler sunmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katında satılan geleneksel Türk ürünlerine yolcular yoğun ilgi gösterirken en çok ilgiyi ise Türk lokumu, baklava ve Türk kahvesi görüyor. İstanbul Havalimanı'nda kısa bir süre önce açılan mağazaya yerli ve yabancı yolcular büyük ilgi gösterirken, yabancı yolcular 176 ton 722 kilogram Türk lokumu aldı. Lokumu, 77 ton 515 kilo baklava ve 12 ton 627 kilo Türk kahvesi izledi.

"Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz"

İstanbul Havalimanı'nda olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda olmaktan çok mutluyuz. Türk kültürünü Türk mirasını en iyi şekilde yansıtan bir mağazacılık örneği Old Bazaar. Bu konsepti yurt içi ve yurt dışı mağazalarımızda geliştiriyoruz. İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı mağazada toplam 3 bin metrekareye yakın bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Misafirlerimizin büyük bölümü yabancı misafirler. Özellikle Türkiye'den İstanbul'dan seyahat eden yolcularımızın da uğrak yeri olmaya başladı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda iki mağaza günde yaklaşık 3 bin kişiye dokunabiliyor. 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bunun artarak büyüdüğünü görüyoruz. Cam eşyalar, Türk pamuğundan yapılmış tekstil ve Türk derisi ürünlerini sergiliyoruz. Yaklaşık 200 ürün sergiliyoruz. İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarımız artarak devam ediyor. Gıda ve gıda ürünleri olarak tanımlayabileceğimiz grup içerisinde özellikle öne çıkan Türk lokumu ve baklavası, kuruyemiş, Türk kahvesi ve Türk çayı ile bunun tamamlayıcı yan ürünleri. Hep beraber oldukça önemli bir satış yüzdesi ortaya koyuyor. En büyük sebebi bu ürünlerin harika bir hediye unsuru olması. Bu ürünlerin maliyetli ürünler olarak algılanmaması, tabii satış adetlerini de çok yukarıya çekiyor" dedi.

"Lokum ve baklavaya, Ortadoğu ve Uzakdoğulular özel ilgi gösteriyor"

Günde yaklaşık bir ton Türk lokumu satıldığını söyleyen Arcan, "Bu gıda ürünlerinde lokum ve baklava tarzı ürünlere Ortadoğu ve Uzakdoğu ülke vatandaşlarının çok özel ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Mağazanın genelinde ise Amerikalı, Türk, Alman, Uzakdoğulu, Güney Koreli ve Çinli milliyetlerin çok öne çıktığını görüyoruz. Günde yaklaşık bir tona yakın lokum satışından bahsediyoruz. 60 kiloya yakın Türk kahvesi satışından bahsediyoruz. Nerede ise günde 400 kiloya yakın baklava satışından söz ediyoruz" diye konuştu.

Almanya'da bulunan kuzenlerine lokum götüren Burcu Güngörmez, "Almanya'ya uçuyorum. Kuzenlerim var Berlin'de. Türk lokumunu çok seviyorlar" diye konuştu.

Ülkesine giderken Türk kahvesi alan bir Çinli yolcu ise, Türk kahvesinin tadını bildiğini ve çok sevdiğini, kahveleri kendisi için aldığını söyledi.

4 bin 700 euroya el yapımı Hereke halı

Havalimanındaki mağazalarda sadece yiyecek içecek değil, Türkiye'nin nadide ürünleri halılar kilimler de yolcuların beğenisine sunuluyor. Bu ürünlere Uzakdoğulu yolcular çok büyük ilgi duyuyor. Old Pazar mağazasında 4 bin 700 euro fiyatı ile satışa sunulan el yapımı Hereke halısı yolcuların büyük ilgisini topluyor. Tamamen Osmanlı tekniği ile 6 ayda elle dokunan Hereke halısı mağazanın en çok ilgi gören ürünlerinden birisi.

İstanbul Havalimanı'nda Anzer balı satılıyor

Öte yandan, dünyada sadece Rize'nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası'nda üretilen ve oldukça zor bulunan Anzer balı da İstanbul Havalimanı'nda satılıyor. Ünü Türkiye'yi aşan Anzer balı yolcuların ilgisini çekiyor. Anzer balını birçok ülke vatandaşı alıyor. Bu güne kadar yaptıkları satıştan memnun olduklarını söyleyen mağaza çalışanları, yabancı yolcuların Anzer balını bildiğini ve bilerek aldıklarını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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