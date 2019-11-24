1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı

Enerjinin etkin ve verimli kullanımı, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip bina sayısı 920 bine çıktı
 24 Kasım 2019 11:13
Yazdır
'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı

Türkiye'de, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi'ne (EKB) sahip bina sayısı 920 bine ulaştı.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 2011'de uygulamaya alınan EKB, bakanlığın geliştirdiği BEP-TR yazılımı üzerinden yetkili EKB uzmanları tarafından düzenleniyor.

EKB, 2011'den itibaren yapı ruhsatı alan tüm binalara, EKB uzmanlık eğitimi almış, yetkilendirilmiş mühendis ve mimarlar tarafından veriliyor. Ülke genelinde 5 bin 100, EKB oluşturmaya yetkili firma bulunuyor ve bu firmalarda 6 bin 400 yetkili uzman görev alıyor.

Mevcut veya yeni bina için EKB uzmanlığı almak isteyen firma ve kişiler, gerekli eğitimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlardan alabiliyor.

Ayrıca 1 Kasım 2017'den sonra düzenlenen EKB'ler, e-Devlet üzerinden de görülebiliyor.

Ekim 2019 itibarıyla EKB düzenlenmiş bina sayısı 920 bine ulaştı. Bu binaların 150 bini eski, 770 bini ise 2011 sonrası yapılan binalardan oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda EKB uzmanları, belgelerin doğruluğu konusunda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

- En çok EKB'li bina İstanbul, Ankara ve İzmir'de

En çok EKB'li bina 165 bin 983 ile İstanbul'da, 87 bin 806 ile Ankara'da ve 71 bin 278 ile İzmir'de bulunuyor.

En çok EKB belgesine sahip diğer iller ise şöyle:

"Bursa 40 bin 805, Antalya 38 bin 135, Kocaeli 35 bin 709, Muğla 31 bin 502, Konya 27 bin 182, Eskişehir 25 bin 487 ve Balıkesir 23 bin 968."

Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen EKB, ülke genelinde çevreci binaların sayısının artmasını, sera gazı salınımının azaltılmasını sağladı.

Bu kapsamda ülke genelinde 2011 yılından sonra inşa edilen 770 bin bina, sera gazı salınımını daha önceki yıllarda yapılan binalara oranla yüzde 60 azalttı.

- EKB nedir

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre, EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerli kabul ediliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor.

Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye ise Enerji Kimlik Belgesi deniliyor. Yeni yapılacak ya da inşa edilen binaların enerji kimlik belgesi sınıfının ise en düşük C olacak şekilde tasarlanıp inşa edilmesi gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede olan binalara, kanunen iskan ruhsatı verilmiyor.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı
24 Kasım 2019 11:36		 Ticaret Bakanlığından 'elektronik sigara'ya geçit yok
24 Kasım 2019 11:29
Cumhurbaşkanlığı'nda çevre dostu uygulamalar hız kazandı
24 Kasım 2019 11:20		 Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
24 Kasım 2019 07:45
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
24 Kasım 2019 00:04		 TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
24 Kasım 2019 00:03
'C1' ve 'C2' belgesi alma şartlarında değişiklik
23 Kasım 2019 23:10		 Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın evi müzeye dönüştürülüyor
23 Kasım 2019 19:53
Erzurum BEAH'tan karantina iddialarına yalanlama
23 Kasım 2019 17:38		 Dikkat! 16 ilde EDS var. Emniyet, o illeri ve noktaları açıkladı
23 Kasım 2019 16:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak11:36 - Ölüm kayıtları ve tescilleri elektronik ortama taşındı11:31 - KOSGEB'den kredi faiz oranlarında indirim11:29 - Ticaret Bakanlığından 'elektronik sigara'ya geçit yok11:23 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - Cumhurbaşkanlığı'nda çevre dostu uygulamalar hız kazandı11:13 - 'Enerji kimlik belgeli' bina sayısı 1 milyona yaklaştı11:07 - 'Kış lastiğini son güne bırakmayın' uyarısı11:00 - Öğretmenler, öğrenci devamsızlığını ticari bir yazılıma girmek zorunda mıdır?10:59 - İstanbul Havalimanı'nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı
10:50 - Atanamayan öğretmen adayı ayakkabı boyacısı oldu10:43 - Okul harçlıkları arılardan10:35 - İlk ara tatilin ardından okul zili yarın çalacak10:29 - İki yabancı dil bilen aday öğretmen çobanlık yapıyor10:27 - Gürültü yapanlara 2 yıl hapis10:15 - Öğretmenim bize de gel10:07 - Yabancı uyruklu kadın uyuyan eşini balta ile öldürdü10:03 - 'Kaza hasarını yapay zeka 10 saniyede hesaplayacak'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Casus avukatın sırrı çözülüyor
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
Milletvekilleri çakar istiyor
TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
Eski havamız kalmadı
Definecilere 'Dipsiz göl' ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
hereke halısı 1
şu an çalan şarkı 2
doğum borçlanması 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
tom ellis 1
29 Kodu ile işten çıkarma 2
asgari ücret tespit komisyonu 3
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam