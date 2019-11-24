TESK'ten 'alışveriş çılgınlığı' uyarısı
|24 Kasım 2019 11:45
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "alışveriş çılgınlığı" temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada hızla yayılan kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı vatandaşları uyardı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, gelişen teknolojiyle neredeyse her gün gerçekleştirilen "aldatıcı" indirimlerden kaçınmak için güvenli internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.
"Alışveriş çılgınlıklarına" karşı uyarıda bulunan Palandöken, "Tüm dünyada hızla yayılan 'alışveriş çılgınlıkları' kapsamında düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Yılda 2 kez indirim kampanyası yapılır, biri yaz, diğeri kış sezonu sonunda. Kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı yapılmıyor, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor." ifadelerini kullandı.
Palandöken, özel alışveriş günlerinde fiyatların önceden şişirildiğini, sonra "indirim" adı altında stokları tüketmek için aldatıcı satış teknikleriyle ürünlerin pazarlandığını vurguladı.
Özellikle kampanyalara aldanıp kredi kartlarına yüklenilmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"'Efsane Cuma', '11.11' gibi aldatıcı kampanyalara karşı tedbirli olunmalı. Yüzde 90'lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır. Herkes alıyor, ben de alayım düşüncesi yanlış. Hem etiket hem gramajlarda hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunları engellemek için sürekli denetim şart. 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni ancak yöntemleri hep aynı, önce şişir, sonra indir. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor. Bunun önüne ancak kural konularak geçilir. Her gün indirim yapılmaz."
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