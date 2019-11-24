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Ekmekten değil 'Katkı maddeli ekmekten' uzak durun

Sofraların vazgeçilmezi ekmek, insan yaşamında önemli bir enerji kaynağı olarak biliniyor. Ekmekten değil, katkı maddeli ekmekten uzak durulması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Jale Çatak, katkı maddelerinin başta kanser olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu söyledi. Çatak, sağlıklı ekmeğin evde nasıl yapılabileceğini anlattı.
 24 Kasım 2019 11:51
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Ekmekten değil 'Katkı maddeli ekmekten' uzak durun

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinde neredeyse herkesin tükettiği, kimisinin ise azaltmaya çalıştığı ekmek, uzmanlar tarafından tartışma konularına neden oluyor. Uzmanları bile farklı cephelere bölen ekmek hakkında konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak, ekmeğin tüketilmesi gerektiğini, insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılayan en önemli karbonhidrat kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Katkı maddeli ekmeklerden uzak durulması ve mümkünse ekmeklerin evde yapılması gerektiğini belirten Çatak, evde yapılacak sağlıklı ekmek tarifini paylaştı.

"KANSERDEN ZEKA GERİLİĞİNE KADAR BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR"

Ekmeklerde bulunan katkı maddelerine dikkat çeken Çatak, "Katkı maddeli ekmeklerden uzak durmalıyız. Çünkü katkı maddeleri başta kanser olmak üzere, zeka geriliği, astım, hipertansiyon, obezite, dikkat sorunu ve bunlarla beraber birçok sinirsel rahatsızlığa sebep olabiliyor. Dünya sağlık örgütü, kanser oranlarındaki artışın önemli sebeplerinden birinin beslenme olduğunu açıklamıştır. Katkı maddeleri uzun dönemde zaman içerisinde vücutta birikerek insan sağlığını tehdit ediyor. Bunun yanı sıra özellikle beyaz ekmek glisemik indeksi çok yüksek olduğundan diyabet hastalığına ve obeziteye davetiye çıkarıyor" dedi.

"BEYAZ EKMEKTE SADECE NİŞASTA KALIYOR"

Sağlıklı ve tüketilmesi gereken ekmek çeşidinin tam buğday olduğunu söyleyen Çatak, "Beyaz ekmekte kullanılan buğday sadece endospermden yani nişastadan üretilmiş oluyor. En önemli lif kaynağı kepekten ve ruşeymden uzaklaştırılmış oluyor. Ruşeym, mineral ve vitaminleri yoğun bir şekilde içerisinde barındırıyor. Ruşeym; folik asit, B1 ve B6 vitaminleri ile lif açısından zengindir. Ruşeymde çeşitli aminoasitler, vitaminler, mineraller, omega 3 ve omega 9 yağ asitleri ile yaşlanma karşıtı olarak bilinen Ko-enzim Q10 bulunur. Beyaz ekmek üretiminde bu kısımlar uzaklaştırıldığı için elimizde sadece nişasta bazlı bir karbonhidrat kalmış oluyor. Dolayısıyla obeziteye yol açıyor ve diyabetliler için de riskli bir durum oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"TAM BUĞDAY EKMEĞİ KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR"

Tam buğday ekmeğinin B vitamini açısından da oldukça zengin olduğunu söyleyen Çatak, "Kepeğin içerdiği yoğun lif sayesinde kendimizi tok hissediyoruz. Metabolizmamızı hızlandırarak, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Lif, bağırsaktan geçişi sırasında yağ moleküllerini tutuyor ve böylece de kilo vermeye de yardımcı oluyor, daha da önemlisi kolesterolün ve kan şekerinin dengede kalmasını sağlıyor. Kalp-damar sağlığının korunması, diyabetin önlenmesi ve kontrolü için, yoğun lif içeren tam buğday ekmeği tüketimini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Özellikle B vitaminleri açısından çok zengin. B vitaminleri de sinir sistemimiz için oldukça gerekli. Dolayısıyla tam buğday ekmeği kesinlikle en sağlıklısı. En güzeli de imkanımız varsa ekmeğimizi evimizde yapmak" diye konuştu.

SAĞLIKLI EKMEK NASIL YAPILIR?

4 su bardağı tam buğday unu

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı sıvı yağ / zeytin yağı

1 ya da 1,5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Bu malzemeler kullanılarak evde sağlıklı ve doğal tam buğday ekmeğinin yapılışını anlatan İZÜ öğrencileri, püf noktaları şöyle sıraladı:

"4 su bardağı tam buğday unun içerisine limon suyunu ekledikten sonra, kuru mayayı 1 su bardağı ılık sütün içinde eriterek unun içerisine ekleyin. Tüm malzemeler karıştırdıktan sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Yarım saat hamuru beklettikten sonra, fırında ekmeği 45 dakika pişirebilirsiniz."
DHA
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