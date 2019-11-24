1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü

Dünyada en fazla turistin konakladığı kentler arasında yer alan Antalya'ya, deniz ve hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı, 20 Kasım itibarıyla 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti
 24 Kasım 2019 12:39
Yazdır
Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, 11 ayda 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı.

193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği kent, yabancı turist sayısında bu yıl üst üste rekor kırdı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre ise kente 11 ayda gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen kentte, Antalya Havalimanı'na 20 Kasım itibarıyla 14 milyon 612 bin 1, Gazipaşa Havalimanı'na ise 300 bin 924 turist indi. İki havalimanına inen toplam turist sayısı 14 milyon 912 bin 925 oldu.

Dış hatlardan İstanbul'a giriş yapan ve aktarmalı iç hatlar seferiyle Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı ise 600 bini geçti.

Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlarından ise kente yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı. Dünyada en fazla turistin konakladığı kentler arasında yer alan Antalya'ya, deniz ve hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti.

- Rus turistte yüzde 16'lık artış

Turistlerin ülkelerine göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. 1 Ocak - 31 Ekim tarihlerinde Rusya'dan Antalya'ya 5 milyon 414 bin turist geldi. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı.

Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı. Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti.

En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında Ukrayna 799 bin turist ile üçüncü, İngiltere de 686 bin turistle dördüncü oldu. Antalya'ya Polonya'dan 535 bin, Hollanda'dan 424 bin, Romanya'dan ise 249 bin turist geldi. Bu pazarlarda da geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak
24 Kasım 2019 13:46		 İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T
24 Kasım 2019 12:27
Bulundukları bina yanarken çekirdek çitleyip oyun oynadılar
24 Kasım 2019 08:11		 Şöhretin ilk basamağı sayılırdı... Sessizliğe büründü
23 Kasım 2019 23:21
Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken devrildi
23 Kasım 2019 20:17		 İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
23 Kasım 2019 19:37
İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik
23 Kasım 2019 18:08		 Dipsiz Göl'e yandaki dereden su veriliyor
23 Kasım 2019 16:16
Dipsiz Göl'deki rehabilitasyon çalışmaları sürüyor
22 Kasım 2019 20:43		 Kırklareli'nde üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi
22 Kasım 2019 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Batı Anadolu'da yarın kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor14:20 - Talat Atilla'dan Kılıçdaroğlu'na 'konuş' çağrısı14:05 - İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe14:02 - YÖK'ün tez danışmanlarına 'öğrenci sınırlaması' düzenlemesinin gerekçesi belli oldu13:55 - Milli tohum, 85 ülkeye ihraç ediliyor13:46 - Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak13:43 - TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı13:21 - Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı13:17 - Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı13:08 - 'Benimle ilgili iddialar CHP Genel Merkezi'nde üretildi'
13:06 - 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' yarın açıklanıyor13:02 - Batı Akdeniz ve Güney Ege'de yarın için şiddetli ve aşırı sağanak uyarısı12:52 - Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı12:49 - Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi12:46 - Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar12:39 - Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü12:36 - Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak12:27 - İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Milletvekilleri çakar istiyor
Casus avukatın sırrı çözülüyor
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
Eski havamız kalmadı
Definecilere 'Dipsiz göl' ayarı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
asgari ücret tespit komisyonu 3
tom ellis 1
Bay Kemal'e 5 koyun teslim edin kaybeder 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
29 Kodu ile işten çıkarma 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam