Irak'ın kuzeyinde 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|24 Kasım 2019 12:49
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul polisinden DHKP/C'ye tarihi darbe
24 Kasım 2019 14:05
|Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı
24 Kasım 2019 12:52
|Muş'ta hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
24 Kasım 2019 12:20
|Aralarında HDP ve DBP il/ilçe eş başkanlarının bulunduğu 25 şahıs tutuklandı
24 Kasım 2019 12:01
|Sadece öğrenci değillermiş
24 Kasım 2019 07:50
|Casus avukatın sırrı çözülüyor
24 Kasım 2019 07:00
|Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı
23 Kasım 2019 19:41
|FETÖ firarisi Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında çıktı
23 Kasım 2019 17:18
|Elleri kelepçeyle kaçak tutuklu yakalandı
23 Kasım 2019 14:51
|Muğla'daki 'sahte sağlık raporu' operasyonunda 4 tutuklama
23 Kasım 2019 14:48