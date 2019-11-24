Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
|24 Kasım 2019 13:17
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Van'da, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 25 Kasım'dan geçerli, 9 Aralık dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."
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