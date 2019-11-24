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Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı

Aşkale Merdiven köyünde mesleğe başlayan çiçeği burnunda öğretmenler, okulu güzelleştirmek ve çocuklara okulu sevdirmek için cıvıl cıvıl bir eğitim yuvası oluşturdu. Okulu yeniden boyayan, Atatürk'ün silüeti ve Türk bayraklı motiflerle duvarları süsleyen öğretmenler, okulun yanındaki alanı da ara tatilden bir süre önce çocuklar için spor sahası yaptı
 24 Kasım 2019 13:21
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Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Merdiven köyündeki okulda görev yapan ve mesleğe ilk adımı burada atan çiçeği burnundaki genç öğretmenler, okulu cıvıl cıvıl bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Öğrencilerin ara tatilde olmasını fırsat bilerek, okulu baştan aşağı yeniden boyayan öğretmenler, Atatürk'ün silüeti ile Türk bayraklı motiflerle duvarlı süsleyip, okulun her yerini temizleyerek yeni döneme hazırladı.

Okulun yanındaki taşlık ve eğimli alanı iş makineleriyle düzelttiren öğretmenler, öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini sağlamak için ara tatilden bir süre önce burada saha yaptı.

Sosyal bilimler öğretmeni Mustafa Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el birliği ile öğrencilere renkli bir eğitim yuvası oluşturduklarını aktardı.

Kendisi gibi öğretmenlik mesleğine gönül veren arkadaşlarıyla aynı köyde görev yapmanın gururunu yaşadığını belirten Atalay, "Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok köy okulunda bizler gibi özveriyle öğrenciler için çabalayan öğretmenler var. Bizler onlar gibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak istiyoruz. Okulumuz yeni döneme rengarenk girecek" dedi.

- "Bizler onların hem anne hem babası gibiyiz"

Matematik öğretmeni Neslihan Arslan ise okulda görevli 10 öğretmen arkadaşıyla yaptıkları boya badana ve temizlik işlerinin kendilerini yormadığını söyledi.

Köy okulunda görev yapmanın zor olduğunu fakat çocuklar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Öğretmenlik mesleği sadece derslerle sınırlı ve 'derse girdik işimiz bitti' diyeceğimiz bir branş veya meslek değildir. Okul öğrencilerin ikinci ailesidir. Bizler onların hem anne hem babası gibiyiz. Tek amacımız, okulu onlara sevdirmek, onları mutlu etmek. Onlara güzel bir ortam hazırlamak için burada okulu yeniden boyuyoruz. Bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Umarım tatil bitince onlar da yenilenmiş okullarının bu güzel haliyle mutlu olurlar."

- "Öğrencileri için tepeyi yıktırıp saha yaptı"

Okulun beden eğitimi öğretmeni Yasin Sepil de öğretmen arkadaşlarıyla okulu yeniden dizayn ettiklerini söyledi.

Çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:

"Okulun yanındaki taşlık bir tepe vardı. Orayı futbol sahasına çevirdik. Köy çocuklarımızı, bir süre önce kamp için Erzurum'da bulunan bazı ünlü futbolcularla tanıştırıp, hayallerini gerçeğe dönüştürdük. Biz onların sadece hayallerine dokunmadık, okulu mutlu olabilecekleri sıcak bir yuva haline getirdik. Sportif müzikal ve sosyal alanda öğrencilerimizi geliştirmek, derslerinin yanı sıra donanımlı bireyler olmasını sağlamaya çalıştık. Cıvıl cıvıl renkli ve onlara daha cazip gelecek bir eğitim öğretim dönemi hazırlamaya çalıştık."
Anadolu Ajansı
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