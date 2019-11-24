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İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Haziran'daki İstanbul Seçimi'nden 16 gün sonra iptal ettiği, 'Yenikapı- Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı Hemzemin İstasyonları Kapasite Artışı' ihalesini, yeniden açtı. İhalenin 3 Aralık'ta tekrarlanacağı belirlendi
 24 Kasım 2019 14:38
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İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı

İstanbul'daki toplu taşıma ile ulaşımda önemli yer tutan Yenikapı- Havalimanı hafif metro hattının istasyonlarının uzatılıp, metro katarları 5'li vagona çıkarılarak yolcu kapasitesinin artırılmasına karar verildi. Proje kapsamında, hat üzerindeki Ataköy, Zeytinburnu, Terazidere, Kocatepe, Yenibosna ve Sağmalcılar istasyonlarının boyu uzatılacak.

İHALE 2 GÜN KALA İPTAL EDİLDİ

İBB'nin şirketlerinden Metro İstanbul A.Ş., söz konusu kapasite artırım projesi için 10 Haziran 2019'da ihale yapılmasına onay verdi. 13 Haziran'da da yayımlanan ilan ile ihalenin 11 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. İstanbul Seçimi'nden sonra İBB yönetiminin değişmesinni ardından 9 Temmuz'da ihale iptal edildi. İhalenin iptal edilmesi ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"4734 sayılı Kanun'un 'İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi' başlıklı 16'ncı maddesinde 'İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir' hükmü gereğince iptal edilmiştir."

İHALE YENİDEN AÇILDI, 3 ARALIK'TA YAPILACAK

Metro İstanbul A.Ş., 7 Kasım'da 'Yenikapı- Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı Hemzemin İstasyonları Kapasite Artışı' işi ihalesine ikinci kez onay verdi. 11 Kasım'da ikinci kez yayımlanan ilanda, ihalenin 3 Aralık'ta yapılacağı duyuruldu. İhale ilanında işin niteliği bölümünde şöyle denildi:

"M1 Hattı hemzemin istasyonlarda peron uzatılması, bu uzatma işlerine bağlı olarak ortaya çıkan 1700 metrekare duvar, 1500 metrekare boya işi ile döşeme, tavan, ve diğer ince inşaat işlerinin şartnameye uygun olarak yapılmasıdır."

20 ARALIK 2020'YE KADAR BİTİRİLMESİ BEKLENİYOR

İBB, 13 Haziran 2018 tarihinde, 'Yenikapı-Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ve Esenler Yerleşkesi Kapasite Artırım, İnşaat ve Elektro- Mekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri' adı altında düzenlediği ihale ile işi Metro İstanbul A.Ş.'ye verdi. Metro İstanbul A.Ş. de, 85 milyon 449 bin 608 TL'ye üstlendiği işi, bölümlere ayırarak ayrı ayrı ihale etmişti. İptal edilen ihale de söz konusu bölümlerden biriydi. İBB'nin, Metro İstanbul A.Ş. ile yaptığı sözleşmeye göre, istenen işlerin 10 Aralık 2020 tarihine kadar bitirilmesi gerekiyor.
DHA
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