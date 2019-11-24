Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|24 Kasım 2019 14:51
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinden yaklaşık 33 kilometre açık denizde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden, depremin saat 13.57'de ve 16.23 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin Kumluca ilçesinde çok hafif şekilde hissedildiği bildirildi.
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