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Pakdemirli ile Yıldırım, öğretmenler adına fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.
 24 Kasım 2019 15:06
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Pakdemirli ile Yıldırım, öğretmenler adına fidan dikti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim törenine katıldı.

Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ayrancılar bölgesindeki törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Pakdemirli, 2002'de yılda 75 milyon fidan üretirken bu rakamı 300 milyona çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'nin 2002'de yaklaşık dörtte biri ormanlık alan iken bugün üçte birinin ormanlık alan olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Toplam ormanlık alanımızı 1,8 milyon hektar artırmış olduk. İnşallah sizlerin de desteğiyle dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı itibariyle 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

11 Kasım'da 11 milyon fidan dikildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Bugün son Başbakanımızın eşliğinde 11 bin fidanı hemen toprakla kavuşturacağız. Şubat ayına kadar da bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız." dedi.

Pakdemirli, annesinin de öğretmen olduğunu hatırlatarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret edip elini öpeceğini sözlerine ekledi.

- "Öğretmenler olmasa bugünlere gelemezdik"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

Öğretmenler için etkinlik düzenleyen ilgililere teşekkür eden Yıldırım, "Öğretmenler, bizi ve yavrularımızı geleceğe hazırladılar. Onlar olmasa biz bugünlere gelmezdik. Onun için elleri öpülesi öğretmenlerimiz. Tabii öğretmenlerimiz mesleklerini yaparken çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Hatta bu uğurda şehit olanlar bile var. Bugün vesilesiyle şehit öğretmenlerimizi ve vatanımızın bütünlüğü için canını seve seve veren şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, Binali Yıldırım ve protokol üyeleri alanda öğrencilerle fidan dikti.

- Basın mensuplarına açıklama

Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada da 11 Kasım'da Türkiye genelinde 11 milyonun üzerinde fidan dikildiğini hatırlattı.

Pakdemirli bu gün de Öğretmenler Günü dolayısıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel gençlerimizin hayatlarının ilk 15 yılında toprağa değmeleri, fidana değmeleri çok önemli. Bu yüzden gençlerimizin bu ve bunun gibi faaliyetlerde olması için biz de her zaman çaba ve gayret sarf edeceğiz. Bugün gençlerimiz öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutladılar hem de bir yandan da öğretmenlerine bir armağan vermiş oldular. Bu alanda bulunan gençlerimizin her biri onlarca fidan dikerek topluma doğaya kendi geleceklerine büyük katkıda bulundular. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlama anlamında çok büyük bir anlam teşkil ettiğini düşünüyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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