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Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti'li Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın öğrencisi olduğu ortaya çıktı. 24 Kasım Öğretmenler Günü programında konuşan Ünal, "Gaziantep'te en parlak öğrencilerimden bir tanesi duruşuyla, oturuşuyla. Zaten öğrenciye kalbinizle baktığınız zaman öğrenciyi görürsünüz yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. Benim Nizip İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığını yapıyor" dedi.
 24 Kasım 2019 15:26
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Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş

Kahramanmaraş'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 yıl öğretmenlik yaptığını söyledi.

Öğretmenliğin kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Mahir Ünal şunları söyledi:

"Öğretmenlik insan olmayı, insaniyeti öğreten meslek olduğu için kutsaldır. Yoksa bilgiyi öğretirsiniz. Bilgiyi bugün bize Google da veriyor. Bugün dijital dönüşümün bir sonucu olarak bizim erişemeyeceğimiz bir bili var mı? Yok. Giriyorsunuz, Google amcaya istediğiniz soruyu soruyorsunuz ve size bir tane de cevap vermiyor. Bir bakıyorsunuz 'Bu konuda 3 milyon 861 bin 260 adet cevap bulunmuştur' diyor. Demek ki konu bilgi paylaşımı değil, konu insanlığımızı paylaşmak. Tabi öğretmenliğimde 10 yıl boyunca yine bugün hayatımda olan ve hayatına dokunduğum öğrencilerim. İlk öğretmenliğime 1992'de Sivas Lisesi'nde başladım. Hala oradan görüştüğüm öğrencilerim var. Gaziantep'te öğretmenlik yaptım. Mesela Gaziantep'te en parlak öğrencilerimden bir tanesi duruşuyla, oturuşuyla. Zaten öğrenciye kalbinizle baktığınız zaman öğrenciyi görürsünüz yetenek testlerine falan ihtiyaç yok. O zeka testlerini, yetenek testlerini yapalım ama kalbiyle bakan öğretmen, sınıftaki öğrenciyi görür. Benim Nizip İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığını yapıyor."

'İNSANIN EN GÜZEL BİRİKTİRDİĞİ ŞEY, İNSAN BİRİKTİRMEKTİR, DOST BİRİKTİRMEKTİR'

Öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de kutlayan Mahir Ünal, "Kısaca biz, birçok şey biriktirebiliriz. İnsan para biriktirebilir, servet biriktirebilir ama insanın en güzel biriktirdiği şey, insan biriktirmektir, dost biriktirmektir. Çünkü o parayı, o serveti, şanı, şöhreti kaybedebilirsiniz ama biriktirdiğiniz dostlarınızı kaybetmezsiniz, onlar her zaman sizin yanınızdadır. Hele hele öğretmenseniz, hele hele o öğrencilerin hayatlarına dokunmuş, onların hikayesinde yer almışsanız siz ömür boyu unutulmazsınız. O yüzden öğretmenlik kutsal bir meslektir" diye konuştu.

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler Türk bayrağına el basarak yemin ettikten sonra emekliye olan öğretmenlere Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör tarafından takdir belgeleriyle çiçek verildi.

ÜNAL'IN BAKAN ÖĞRENCİSİ ABDULHAMİT GÜL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın bakanlık yaptığını söylediği öğrencisinin ise Adalet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül olduğu öğrenildi. Gaziantep'in Nizip ilçesi doğumlu olan Bakan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi mezunu.
DHA
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