Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi
|24 Kasım 2019 15:30
|Yazdır
Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında öğretmenevinde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi verdi. Vali Güzeloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını öncelikli olarak eğitime tahsis ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin ücretsiz deneme sınavlarına yapacakları imkanı oluşturacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Eğitim materyallerinden başlayarak okullarda nitelik anlamda değişime çok büyük bir kaynak sağlayacağız. Bu değişimde en büyük emeği sarf edecek değerli öğretmenlerimizin bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenecek başarıları 100 öğretmenimizi yurt dışı tatiliyle ödüllendireceğiz" dedi.
Etkinlik, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ve güzel sanatlar lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenler, meslektaşları için konser verdi
24 Kasım 2019 16:17
|Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu
24 Kasım 2019 16:12
|İst. Valiliği 'en deneyimli' ve 'en genç' öğretmenleri ağırladı
24 Kasım 2019 15:10
|Öğretmenim bize de gel
24 Kasım 2019 14:55
|Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı
24 Kasım 2019 13:21
|Meslektaşlarından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek
24 Kasım 2019 09:57
|Öğretmenlik aşkı engel tanımadı
24 Kasım 2019 09:35
|Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
24 Kasım 2019 08:00
|Öğretmenlerin başarı hikayeleri ölümsüzleştirildi
23 Kasım 2019 23:33
|'58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27