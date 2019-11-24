1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü, etkinliğinde yaptığı konuşmada 100 başarılı öğretmeni yurt dışı tatiliyle ödüllendireceklerini söyledi.
 24 Kasım 2019 15:30
Yazdır
Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi

Diyarbakır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında öğretmenevinde tören düzenlendi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Kılıç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, öğretmenlere yurt dışı tatil müjdesi verdi. Vali Güzeloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarını öncelikli olarak eğitime tahsis ettiklerini ifade ederek, öğrencilerin ücretsiz deneme sınavlarına yapacakları imkanı oluşturacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Eğitim materyallerinden başlayarak okullarda nitelik anlamda değişime çok büyük bir kaynak sağlayacağız. Bu değişimde en büyük emeği sarf edecek değerli öğretmenlerimizin bir ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak kriterleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenecek başarıları 100 öğretmenimizi yurt dışı tatiliyle ödüllendireceğiz" dedi.

Etkinlik, yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ve güzel sanatlar lisesi müzik korosunun seslendirdiği eserlerin ardından son buldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, meslektaşları için konser verdi
24 Kasım 2019 16:17		 Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu
24 Kasım 2019 16:12
İst. Valiliği 'en deneyimli' ve 'en genç' öğretmenleri ağırladı
24 Kasım 2019 15:10		 Öğretmenim bize de gel
24 Kasım 2019 14:55
Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı
24 Kasım 2019 13:21		 Meslektaşlarından tehdit edilen Seçil öğretmene büyük destek
24 Kasım 2019 09:57
Öğretmenlik aşkı engel tanımadı
24 Kasım 2019 09:35		 Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
24 Kasım 2019 08:00
Öğretmenlerin başarı hikayeleri ölümsüzleştirildi
23 Kasım 2019 23:33		 '58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı'
23 Kasım 2019 23:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:38 - Şehit İlyas öğretmen'in ailesine duygulandıran ziyaret16:33 - Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem16:28 - Öğretmen, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi16:22 - Kızını öldüren emekli başkomiser gözaltına alındı16:17 - Öğretmenler, meslektaşları için konser verdi16:12 - Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu16:07 - Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar16:02 - İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değişiyor15:58 - 'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'15:54 - 26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
15:50 - Prematüre bebeklerde engelsiz sağ kalım oranı arttı15:46 - Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi15:42 - 55 yıllık 'prenses' tatlısı, Sinop'un simgesi oldu15:38 - 105 yaşındaki Mukime öğretmenin 24 Kasım mutluluğu15:34 - Teğmen Yürük'ün hedefi dünya şampiyonluğu15:30 - Vali Güzeloğlu'ndan öğretmenlere yurt dışında tatil müjdesi15:26 - Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş15:22 - Çırağını triger kayışıyla döven usta tahliye oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Milletvekilleri çakar istiyor
Casus avukatın sırrı çözülüyor
YÖK'ten kapatılan vakıf üniversite öğrencileri hakkında açıklama
TÜBİTAK, destek programları için 2 sihirbaz uygulamayı hayata geçirdi
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
hereke halısı 1
asgari ücret tespit komisyonu 2
tom ellis 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
şu an çalan şarkı 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 2
29 Kodu ile işten çıkarma 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Konya Bolkar 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam