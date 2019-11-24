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'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'te yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, "Tekli eğitim, İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak, el birliği yaparak, bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.
 24 Kasım 2019 15:58
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'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve iş insanı Ricardo Aliberti tarafından Menderes'in Cumaovası Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Maurice Aliberti Esin Özgener İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Törene Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve çok sayıda davetli katıldı. 1200 öğrenci kapasiteli okulun açılışında konuşan Binali Yıldırım, 12 Eylül darbesinin ülkeye çok fazla zarar verdiğini söyleyerek, "12 Eylül Darbesi ülkemize çok zarar verdi ama nadirde olsa iyi yaptığı işlerden biri de 24 Kasım'ı öğretmenler günü ilan etmesi. O gün bugün, 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak kutluyoruz" dedi.

Yıldırım, yeni yapılan okulun önemine değinerek, "Burada mevcut olan, ihtiyaca cevap vermeyen, eski okulu yıkıp yerine yeni bir okul yapılmasına karar verildi. Bir yıllık sürede bu inşaatı büyük bir çaba ile tamamladırlar. Bir müddet okullarından evlatlarımız uzak kaldı. Eğitimlerini farklı bir okulda sürdürmek zorunda kaldır. Şimdi ise kendi yuvalarına dönüyorlar. Burada eğitimlerini en güzel şekilde sürdürecekler ve geleceğimizin güvencesi gençler yetişmiş olacak. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğe hayır diyoruz. Hayırseverlerin eğitim camiasına kazandırdığı güzel bir eser için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TEKLİ EĞİTİMİ YÜZDE 100'E ÇIKARACAĞIZ'

İzmir'in bereketli şehir olduğunu belirten Yıldırım, "İzmir'de hayırseverlerimiz 25 tane okul yaptırıyor. Bugün bir müjde daha vermek istiyorum. 25'in üzerine yeni bir okul daha geliyor. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener kardeşime dedim ki 'Babalar için bir okul var analar için yok mu?' O da 'Başımın üstüne' dedi. Anneleri için böyle güzel bir okul hayırlı olsun. Tekli eğitim İzmir'de yüzde 80 oranında. Hedef yüzde 100'e çıkarmak. Devlet elindeki bütün imkanlarla okulları yapmaya çalışıyor ama takdir edersiniz ki her zaman devletin kaynakları kafi gelmiyor. Yardımlaşarak el birliği yaparak bu işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. İzmir'deki hayırseverlerin çok daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyorum. Önümüzdeki günlerde hayırseverler yeni bir kampanya ile İzmir'de tekrar bir eğitim seferberliği başlatacak. Böyle yüzde 81 tekli öğretimi 1- 2 sene içerisinde yüzde yüze çıkarmayı başaracağız. İzmir bunu yapar mı? Yapar. İstikbalin şehri İzmir'e de bu yakışır" dedi.

'EŞİM YILLARCA ÖĞRETMENLİK YAPTI'

İzmir'de 800 bine yakın öğrenci bulunduğunu, üniversite öğrencileri ile birlikte bu sayının 1 milyona ulaştığını vurgulayan Yıldırım, "Yani İzmir bir eğitim şehri. Bir ticaret şehri, turizm şehri. İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyeler seviyesine çıkarmak için her alanda öncü şehir olmaya devam ediyor" diye konuştu.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir anısını paylaşan Yıldırım, "Öğretmenlik zor bir iştir. Sabır, meşakkat ister. Eşim yıllarca öğretmenlik yaptı, ben bir gün yapamadım. Bir gün yaptım, okuldan kovdular. 'Sen bu işi yapamazsın' dediler" dedi.

AK Parti hükümeti olarak bu yıl eğitime ciddi bütçe ayırdıklarına dikkat çeken Yıldırım, "Eğitime bu sene hükümetimiz en yüksek bütçeyi ayırdı. 188 milyar eğitime bütçe ayrıldı. Daha sonra 10 milyar ile sağlık geliyor. Ardından adalet ve emniyet. Türkiye'yi bu dört temel üzerinde yükselteceğiz. İnşallah ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız" diye konuştu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: İLİMİZE CAN SUYU OLDU

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise eğitime yapılan yatırımın, ülkenin hatta insanlığın geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurgulayarak, "81 ilde yaptırdıkları okullar ile bu konuda eğitime gönül verenleri teşvik ederek örnek olan sayın başbakanımız ve değerli eşlerinin şahsi katkılarıyla ilimize bizzat kazandırdıkları Bahar Yıldırım İlkokulu ve Havva Yıldırım Anaokulu'nun açılışlarını geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik. Bu katkılar eğitim adına ilimize adeta can suyu olmuştur. Bu sayede İzmir'de eğitim yatırımları büyük bir ivme kazanırken okul öncesi okullaşma oranını yüzde 80'e, tekli eğitime geçiş oranımızı yüzde 81'e çıkarttık" dedi.

VALİ AYYILDIZ: İZMİR EĞİTİMDE ÇOK GELİŞTİ

Vali Erol Ayyıldız da "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm eğitim camiamızın öğretmenler gününü kutluyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeni bir ilim ve irfan yuvasına kavuşmanın sevinci ile bir araya geldik. Okulumuzun her ihtiyacı düşüldü. Son derece modern bir yapı. Okullarımızın, İzmir için baki bir hatıra olarak yaşayacağına, güzel nesiller yetiştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise "Bizler için çok anlamlı bir gün olan bugün yanımızda olduğunu için teşekkür ederiz. Sayın Binali Yıldırım'a değerli vakitlerini ayırarak bizlerle birlikte olmasından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Yıldırım'ın İzmirlilere her zaman gösterdiği yakın ilgiye şükran sunuyorum. Büyük bir gururla söylüyorum ki İzmir, bu güzel şehir sosyallik konusunda olduğu gibi eğitimde de çok gelişti. İzmir insanı dayanışmaya ve sosyalleşmeye önem verdiği gibi eğitime de çok önem veriyor. Bu nedenle eğitimde ilk sıralarda yer almamız asla rastlantı değil. Deneyimlerimizi geliştirmeyi, kültür hayatımızı zenginleştirmeyi biz İzmirliler çok severiz. Buradaki, bir binadan çok daha fazlası" dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

BİNALİ YILDIRIM VE BAKAN PAKDEMİRLİ FİDAN DİKTİ

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Torbalı'da, kentteki 850 bin öğrenci adına 850 bin fidan dikimi töreni düzenlendi. Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Binali Yıldırım, "Binlerce fidanı suyla toprakla buluşturacağız ve geleceğe nefes olacağız. 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı'mızın dirayetleriyle katılımıyla Tarım ve Orman Bakanı'mız ve ekibinin Türkiye çapında başlattığı fidan dikim kampanyası bir dünya rekoruydu. Biz bugün de bakanımızın katılımıyla Öğretmenler Günü'ne anlam katabilmek için İzmir'de bir araya geldik" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: 1 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDAN DİKMİŞ OLACAĞIZ

Ülke genelinde 11 Kasım'da, 7'den 77'ye herkesin 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Tüm milletimiz bu rekora ortak oldu ve nesiller boyu rahmet olacak hizmetlerimiz tescillenmiş oldu. Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Son 10 yılda orman varlığımızı yüzde 12 artırdık ve 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın tam 1,5 mislini son 17 yılda yaptık. 2002'de 75 milyon fidan üretirken, senelik 300 milyon fidan üretmeye başladık" diye konuştu.

2002'de Türkiye'nin 4'te 1'inin ormanlık alanken, bugün 3'te 1'inin ormanlık olduğunu belirten Pakdemirli, "Toplam ormanlık alanımızı 1,8 milyar hektar artırmış olduk. İnşallah sizlerin de desteği ile beraber çok önemli bir hedefimiz var. Dünyada yaşayan her insan için bir fidan dikme hedefimiz var. 2023 yılı itibarıyla 7 milyar fidana ulaşmayı hedefliyoruz. 11 Kasım'da birlikte yapmış olduğumuz 11 milyon fidan dikiminde, tüm Türkiye'yi kara ve deniz sınırlarına çevirecek olsaydık çepeçevre tüm Türkiye'nin etrafını ağaçlarla çevirmiş oldunuz. Sağ olun, var olun. Aynı zamanda o gün diktiğimiz 11 milyon fidan, 16 bin futbol sahası demek. Şubat ayına kadar bu alanda 1 milyonun üzerinde fidan dikmiş olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve Bakan Pakdemirli, birlikte fidan dikti. Öğrenciler de alanda yeni fidanlar dikti.

DHA
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