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İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değişiyor

TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine bu hafta başlanacak.
 24 Kasım 2019 16:02
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İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değişiyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 24 Ekim'de başlayan bütçe maratonu 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Bu çerçevede bu hafta sırasıyla Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Cuma günü de Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve Gelir Bütçesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddeleri, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşülecek. Komisyonda 2020 yılı bütçesi görüşmeleri tamamlanmış olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TEŞKİLAT YAPISI DEĞİŞİYOR

Geçen hafta, TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen ve AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 95 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine Salı günü Genel Kurul'da başlayacak. Temel Kanun olarak 5 bölüm halinde görüşülmesi planlanan teklifin iki hafta da tamamlanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeleri içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 95 maddeden oluşuyor.

Meclis'te, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP grupları yapılacak, liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

OTİZM KOMİSYONU RAPORUNU SUNACAK

Öte yandan, bu hafta TBMM Down Sendromu, Otizm Ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporu Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.
DHA
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