Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personel sonuçlarını açıklamayan iller
|26 Kasım 2019 11:01
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Adalet Bakanlığı, 28 Haziran'da 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen, 30 da aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.
İlana başvurular 1 Temmuz ila 16 Temmuz tarihleri arasında alındı.
Mülakatlar da 9 Eylül ila 18 Eylül tarihleri arasında yapıldı.
Mülakatların üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçti. 4 bin 424 kişilik Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı il il açıklanıyor.
31 Adliye sonuçları açıkladı. Geriye kalan adliyeler ise sonuçları henüz açıklamadı. Aylardır bekleyen adaylar, bir an önce bütün adliyelerin sonuçları açıklamasını bekliyor.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ADLİYELER
1. Ankara adliyesi
2. Sakarya Bam
3. Yalova adliyesi
4. Artvin adliyesi
5. Kırklareli adliyesi
6. Kırıkkale adliyesi
7. Sakarya adliyesi
8. Yozgat adliyesi
9. Niğde adliyesi
10. Sivas adliyesi (İKM)
11. Isparta adliyesi
12. Batman adliyesi
13. Burdur adliyesi (İKM )
14. Bolu adliyesi
15. Rize adliyesi
16. Düzce adliyesi
17. Afyon adliyesi
18. Eskişehir adliyesi
19. Kütahya adliyesi
20. Nevşehir adliyesi
21. Samsun adliyesi
22. Karabük adliyesi
23. Malatya adliyesi
24. Tekirdağ adliyesi
25. Gümüşhane adliyesi
26. Tunceli adliyesi
27. Denizli adliyesi
28. Erzincan adliyesi
29. Muş adliyesi
30. Bartın adliyesi
31. Bilecik adliyesi
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI AÇIKLAMAYAN ADLİYELER
İstanbul Adliyesi
İstanbul Anadolu adliyesi
Bakırköy adliyesi
İstanbul Bölge mahkemesi adliyesi (BAM)
İstanbul Bölge idare mahkemesi adliyesi (BİM)
Ankara batı adliyesi
Ankara BAM adliyesi
Ankara BİM adliyesi
İzmir adliyesi
İzmir BAM adliyesi
İzmir BİM adliyesi
Adana adliyesi
Adana BAM adliyesi
Adana BİM adliyesi
Adıyaman adliyesi
Ağrı adliyesi
Aksaray adliyesi
Amasya adliyesi
Antalya adliyesi
Antalya BAM adliyesi
Ardahan adliyesi
Aydın adliyesi
Balıkesir adliyesi
Bayburt adliyesi
Bingöl adliyesi
Bitlis adliyesi
Bursa adliyesi
Bursa BAM adliyesi
Çanakkale adliyesi
Çankırı adliyesi
Çorum adliyesi
Diyarbakır adliyesi
Edirne adliyesi
Elazığ adliyesi
Erzurum adliyesi
Erzurum BAM adliyesi
Erzurum BİM adliyesi
Gaziantep adliyesi
Gaziantep BAM adliyesi
Gaziantep BİM adliyesi
Giresun adliyesi
Hakkari adliyesi
Iğdır adliyesi
Kahramanmaraş adliyesi
Karaman adliyesi
Kars adliyesi
Kastamonu adliyesi
Kayseri adliyesi
Kırşehir adliyesi
Kilis adliyesi
Kocaeli adliyesi
Konya adliyesi
Konya BAM adliyesi
Konya BİM adliyesi
Manisa adliyesi
Mardin adliyesi
Mersin adliyesi
Muğla adliyesi
Ordu adliyesi
Osmaniye adliyesi
Samsun BAM adliyesi
Samsun BİM adliyesi
Siirt adliyesi
Sinop adliyesi
Şırnak adliyesi
Tokat adliyesi
Trabzon adliyesi
Şanlıurfa adliyesi
Uşak adliyesi
Van adliyesi
Zonguldak adliyesi
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