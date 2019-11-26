Adalet Bakanlığı, sözleşmeli personel sonuçlarını açıklamayan iller

Adalet Bakanlığı, 28 Haziran'da 3 bin 71 zabıt katibi, bin 169 sözleşmeli mübaşir, 96 şoför, 58 teknisyen, 30 da aşçı olmak üzere toplamda 4 bin 424 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı.

İlana başvurular 1 Temmuz ila 16 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Mülakatlar da 9 Eylül ila 18 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

Mülakatların üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçti. 4 bin 424 kişilik Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı il il açıklanıyor.

31 Adliye sonuçları açıkladı. Geriye kalan adliyeler ise sonuçları henüz açıklamadı. Aylardır bekleyen adaylar, bir an önce bütün adliyelerin sonuçları açıklamasını bekliyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI AÇIKLAYAN ADLİYELER

1. Ankara adliyesi

2. Sakarya Bam

3. Yalova adliyesi

4. Artvin adliyesi

5. Kırklareli adliyesi

6. Kırıkkale adliyesi

7. Sakarya adliyesi

8. Yozgat adliyesi

9. Niğde adliyesi

10. Sivas adliyesi (İKM)

11. Isparta adliyesi

12. Batman adliyesi

13. Burdur adliyesi (İKM )

14. Bolu adliyesi

15. Rize adliyesi

16. Düzce adliyesi

17. Afyon adliyesi

18. Eskişehir adliyesi

19. Kütahya adliyesi

20. Nevşehir adliyesi

21. Samsun adliyesi

22. Karabük adliyesi

23. Malatya adliyesi

24. Tekirdağ adliyesi

25. Gümüşhane adliyesi

26. Tunceli adliyesi

27. Denizli adliyesi

28. Erzincan adliyesi

29. Muş adliyesi

30. Bartın adliyesi

31. Bilecik adliyesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARINI AÇIKLAMAYAN ADLİYELER

İstanbul Adliyesi

İstanbul Anadolu adliyesi

Bakırköy adliyesi

İstanbul Bölge mahkemesi adliyesi (BAM)

İstanbul Bölge idare mahkemesi adliyesi (BİM)

Ankara batı adliyesi

Ankara BAM adliyesi

Ankara BİM adliyesi

İzmir adliyesi

İzmir BAM adliyesi

İzmir BİM adliyesi

Adana adliyesi

Adana BAM adliyesi

Adana BİM adliyesi

Adıyaman adliyesi

Ağrı adliyesi

Aksaray adliyesi

Amasya adliyesi

Antalya adliyesi

Antalya BAM adliyesi

Ardahan adliyesi

Aydın adliyesi

Balıkesir adliyesi

Bayburt adliyesi

Bingöl adliyesi

Bitlis adliyesi

Bursa adliyesi

Bursa BAM adliyesi

Çanakkale adliyesi

Çankırı adliyesi

Çorum adliyesi

Diyarbakır adliyesi

Edirne adliyesi

Elazığ adliyesi

Erzurum adliyesi

Erzurum BAM adliyesi

Erzurum BİM adliyesi

Gaziantep adliyesi

Gaziantep BAM adliyesi

Gaziantep BİM adliyesi

Giresun adliyesi

Hakkari adliyesi

Iğdır adliyesi

Kahramanmaraş adliyesi

Karaman adliyesi

Kars adliyesi

Kastamonu adliyesi

Kayseri adliyesi

Kırşehir adliyesi

Kilis adliyesi

Kocaeli adliyesi

Konya adliyesi

Konya BAM adliyesi

Konya BİM adliyesi

Manisa adliyesi

Mardin adliyesi

Mersin adliyesi

Muğla adliyesi

Ordu adliyesi

Osmaniye adliyesi

Samsun BAM adliyesi

Samsun BİM adliyesi

Siirt adliyesi

Sinop adliyesi

Şırnak adliyesi

Tokat adliyesi

Trabzon adliyesi

Şanlıurfa adliyesi

Uşak adliyesi

Van adliyesi

Zonguldak adliyesi