Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|24 Kasım 2019 16:33
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