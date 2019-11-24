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Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki Suriyelilerde meningokoksik menenjit vakasına rastlanmadığını açıkladı.
 24 Kasım 2019 17:03
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Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki Suriyelilerde meningokoksik menenjit vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "11 aylık bebeğin Suriyelilerden kaptığı menenjit nedeniyle el ve ayaklarının kesildiği"ne ilişkin haberler üzerine kamuoyunu aydınlatma gereği duyulduğu belirtildi.

Haberlerde bahsedilen 2018 doğumlu hastanın, 9 Temmuz 2019'da yüksek ateş şikayetiyle Orhaneli Devlet Hastanesine getirildiği, buradan da Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Vücudunda döküntüler başlayan hasta, meningokoksemi tanısı ile çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılmış, gerekli tüm izolasyon sağlanmış, tedavisi boyunca izole odada olduğundan Suriyeli veya Türk hiçbir hasta ile temasta bulunmamıştır. Aynı süreçte 13 aile ferdi ve 23 sağlık personeli olmak üzere toplam 36 kişiye önleyici tedaviye başlanmış olup, bu kişiler arasında Suriye uyruklu kimse bulunmamaktadır. Uzmanlardan oluşan konsey tarafından el ve ayaklarının ampute edilmesine karar verilen hasta, 31 Temmuz tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Operasyon sonrasında hastamızın tedavisine Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesinde devam edilmektedir.

İlimizde Suriyelilerde meningokoksik menenjit vakasına rastlanmamıştır. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkemizde geçici koruma altındakilere ulusal aşı takvimine uygun olarak bugüne kadar 5 milyon 850 bin doz aşı yapıldığını ve koruyucu sağlık tedbirlerinin ilk günden beri sıkı şekilde uygulanmakta olduğunu açıklamıştır."
Anadolu Ajansı
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