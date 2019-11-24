1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Kutluoğlu, "Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı." dedi.
 24 Kasım 2019 17:08
Yazdır
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğrencisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı.

İstanbul'da yaşayan ve vaktini yazarlığa adayan Kutluoğlu, 1959 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imam hatip okulunda öğrencisi olduğunu belirten Kutluoğlu, şöyle konuştu:

''Onun öğretmeni olduğum için mutluyum. Ben meslek dersleri öğretmeniydim. O da öğrencilerim arasındaydı. O bir kere İstanbulluydu. Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı.''

''Cumhurbaşkanı her zaman büyük hizmetler yaptı''

Kutluoğlu, bir imam hatip öğrencisinin o dönemlerde bu konumlara geleceğinin kimsenin aklı ve hayalinden geçmediğini dile getirerek, ''Cumhurbaşkanımız bir yerde bir şiir okudu onu hapse attılar. Cumhurbaşkanı her zaman büyük hizmetler yaptı. Bunlardan mutlu oluyorum.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok kez karşılaştıklarını anlatan Kutluoğlu, şunları kaydetti:

''Bir iftar programında kulağına bir ayet okudum. Ayetin Türkçe karşılığı 'Allah'a güven, Allah'a dayan, Allah'ı vekil et. Vekil olarak o yeter sana.' O da bana 'Hocam zaten başka bir şeye güvenilmiyor, Allah'a güveniyoruz.' dedi. Sonra onu uğurladık. İlim Yayma gecesinin bir programında öğrencilik dönemlerinden bahsetti, o zamanları anlattı. Bizim için 'O zamanlar bize şöyle hizmet ederlerdi, yurtta kalıyorduk gece yurt müdürü dolaşır üstü açılanın üstünü kapatır, uyumayanları teselli eder, bize baba gibi davranırlardı. Bir tanesini karşımda görüyorum. Yahya Kutluoğlu bakın orada oturuyor.' dedi. Bunları unutmaması beni mutlu ediyor.''

''Cumhurbaşkanı olmasaydı bugün imam hatip okulu ismi bile yoktu''

Kutluoğlu, imam hatip okullarının günümüzde rahat bir şekilde eğitim vermesinde Erdoğan'ın katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Ömründe çok cumhurbaşkanı, başbakan gördüğünü vurgulayan Kutluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Ama öğrencim diye değil, onun gibi Cumhurbaşkanlığı bize yapan olmadı. Onun döneminde imam hatip okulları açıldı. Okulların kuruluşundan itibaren gelip geçen siyasilerin büyük çoğunluğu imam hatip okullarını kapatmak istikametinde çalışmalar yaptı. Ben bunları okul müdürü olarak yaşadım. Öyle bir dönem oldu ki, 71 imam hatip okulundan 35'i kapandı. Öğrencim, Cumhurbaşkanımız geldi okulları eski haline çevirdi, nefes aldırdı. Eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasaydı bugün imam hatip okulu ismi bile yoktu. Değil binası, öğrencisi, ismi silinip gidiyordu. Okulların rahat çalışmasına imkan sağladı. Bu hizmeti bir başka cumhurbaşkanınından, başbakandan görmedik.''
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu
24 Kasım 2019 19:00		 Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
24 Kasım 2019 18:12
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
24 Kasım 2019 17:42		 Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
24 Kasım 2019 17:28
İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor
24 Kasım 2019 17:23		 Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
24 Kasım 2019 17:18
Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
24 Kasım 2019 16:53		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
24 Kasım 2019 16:48
'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'
24 Kasım 2019 15:58		 Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
24 Kasım 2019 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu18:12 - Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum18:07 - Mersin'de iki aile arasında kavga: 3 kişi ölü18:02 - Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!17:57 - İBB kadın dayanışma evi açtı17:52 - Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı17:47 - Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı17:42 - Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki17:33 - Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması17:28 - Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
17:23 - İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor17:18 - Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir17:13 - Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor17:08 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı17:03 - Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı16:58 - Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı16:53 - Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor16:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Milletvekilleri çakar istiyor
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
şu an çalan şarkı 2
doğum borçlanması 2
tom ellis 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam