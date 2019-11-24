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Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor

Siirt'te bir yıl önce sigarayı bırakan 57 yaşındaki besici Adnan Ugar, sigaraya ödeyeceği parayla kurduğu sistemle hayvanları için taze ot yetiştiriyor.
 24 Kasım 2019 17:13
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Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor

Adnan Ugar, 10 yıl önce emekli olduktan sonra kuzeni Ebubekir Ugar ile Kurtalan ilçesine bağlı Ulu köyünde büyükbaş hayvan ve hindi yetiştiriciliğine başladı.

Yem maliyetini düşürmek için topraksız tarım teknikleriyle ilgili araştırma yapan Ugar, arpa tohumundan ot üretildiğini tespit etti.

Cazip gördüğü bu sistemi kurmak için yeterli bütçesi olmayan Ugar, günde üç paket içtiği sigarayı bırakmaya karar verdi.

Bir yılda biriktirdiği sigara parasının üzerine, KOSGEB'den aldığı desteği de ekleyen Ugar, bir ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde kiraladığı mekanda arpa tohumundan ot üretilen "hasıl üretim" adını verdiği sistemi kurdu.

Güneş ışığı almayan kapalı alanda toprak kullanmadan arpadan ot üreten Ugar, yem maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Sigara parasıyla hayvanlarını besliyor

Ugar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra tarım ve hayvancılığa ilgi duyduğunu, besicilik yapmaya başladığını söyledi.

Maliyeti düşürmek için topraksız tarım teknikleri ile ilgili araştırma yaptığını anlatan Ugar, "Günde 3 paket sigara içiyordum. Bu kötü alışkanlığımı terk ettim. Günde 3 paket sigara parasını kumbaraya attım. KOSGEB'den aldığım 5 bin lira desteğe, bir yılda biriktirdiğim 16 bin 200 lirayı da katarak 'hasıl üretim' adını verdiğim sistemi kurdum." diye konuştu.

Sigarayı bırakarak sağlığına kavuştuğunu ifade eden Ugar, günde 100 kilogram kapasiteli projeyi hayata geçirdikten sonra gübre ve hiçbir kimyevi madde kullanmadan taze ot ürettiğini belirtti.

Yem maliyetini düşürme hedefi

Yem maliyetini yüzde 70 düşürmeyi hedeflediğini vurgulayan Ugar, şunları kaydetti:

"Mevcut yemlerin sindirilebilme oranı yüzde 60 ama bu sistemle üretilen taze yemin sindirilme oranı yüzde 90'a çıkıyor. Çimlendirilmiş arpanın besin değerinin, kuru yem, yani kepek, arpa ve samandan 30 kat daha besleyici olduğunu ziraat mühendisleri belirtiyor. Hiçbir ilaç ve dış etkilere maruz kalmayan bu ürün, kimyasal içermediği için et ve sütte de büyük kalite elde edilmesini sağlar. Hedefim, bu projeyi mobil ve tamamen güneş enerjisiyle çalışır seviyeye getirmek."

Ugar, açık ve kapalı alanda 365 gün taze yem elde edilebileceğini, sıfırın altında 40 derecede bile çalışabilen sistemin bir yılda kendini amorti edeceğini aktardı.

Bu yöntemin Türkiye'de bazı firmalar ve üreticiler tarafından da kullanıldığına işaret eden Ugar, "1 kilo 200 gram arpa tohumunu yıkadıktan sonra plastik tepsilere seriyoruz. Bir haftada otomatik damlama ve sulama sistemiyle 9 kilogram taze yem elde ediliyor. Hayvanların büyük iştahla bu yemi yediğine tanık oldum. Sonuçtan memnunum. Hayvan sayısını, önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sunacağım proje ile artırmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Ebubekir Ugar da arpa tohumundan el edilen taze otu hayvanların çok beğendiğine dikkati çekti.

Sistemin başarılı olduğunu dile getiren Ugar, "Bu sistem ile üretilen taze ve yeşil yemin hayvan yetiştiricilerine önemli avantajlar sunacağına inanıyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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