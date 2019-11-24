1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kamu bankalarından kredi kullanamadıkları için borçlanma yetkilerini Türkiye'nin özel bankaları ve bazı yabancı bankalar üzerinden karşıladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:"Bu çok acı. Bu sadece İBB'ye değil, özellikle -11 Büyükşehir Belediyesi ile sık sık bir araya geliyoruz- aynı tutum ve davranış o belediyelerimizde de büyük oranda var. Bu kadar etkin cari işlem yaptığımız bir kamu kurumunun biri, başka kamu kurumuna finans kabiliyetlerini açmak zorundadır.
 24 Kasım 2019 17:23
Yazdır
İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda, aralarında İstanbul'da görev yapan yabancı ekonomi gazetecilerinin de bulunduğu basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kamu bankalarının göreve başladıkları andan itibaren İBB'ye mesafeli durduğunu dile getiren İmamoğlu, yurt dışından aldıkları kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını söyledi.

Paris, Kopenhag, Strasburg, Berlin ve Londra'ya yaptığı ziyaretleri değerlendiren İmamoğlu, temaslarında muhataplarının kendisiyle ilgili merak ettikleri iki konunun bulunduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Birincisi 'Ekrem İmamoğlu'nun merkezi hükümetle ilişkileri nasıl ve önünüze engel çıkarıyorlar mı?' sorusu. Diğeri de 'Türkiye-Avrupa ilişkileri nereye gidiyor? Türkiye Avrupa'dan uzaklaşıyor mu?' diye duydukları endişeyi ve bu soruyu dile getirdiler. Yaptığım her konuşmada Avrupa'nın Türkiye'nin bir parçası, Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası olduğunu dile getirdim. Eğer ortada bir sorun varsa taraflar önce 'bu sorunun doğmasına ben nasıl katkı yaptım?' diye kendisine sormalı diye ifade ettim. Bugün Türkiye ve AB arasında sorunlu bir dönem yaşıyorsak bunda her iki tarafın da bir payı olduğu bir gerçek. Oradaki her toplantıda Suriye ve sığınmacılar konusu gündeme geldi. Etkin olması gereken Avrupa'nın Türkiye'yi bu konuda yalnız bıraktığını dile getirdim. Merkezi hükümetle ilişkilerin normalleşeceğine inandığımı ve normalleşmesi gerektiğini özellikle dile getirdim."

- Kamu bankalarının yöneticilerini kınadı

Boğaziçi İmar Kanunu taslağı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'da merkezi kurum ve kuruluşların halkın onayını almadan ellerindeki yetkiyi kullanarak yaptıkları işlere karşı hukuki mücadele vereceklerini ifade etti.

İmamoğlu, kamu bankalarından kredi kullanamadıkları için borçlanma yetkilerini Türkiye'nin özel bankaları ve bazı yabancı bankalar üzerinden karşıladıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu çok acı. Bu sadece İBB'ye değil, özellikle -11 Büyükşehir Belediyesi ile sık sık bir araya geliyoruz- aynı tutum ve davranış o belediyelerimizde de büyük oranda var. Bu kadar etkin cari işlem yaptığımız bir kamu kurumunun biri, başka kamu kurumuna finans kabiliyetlerini açmak zorundadır. Eşit davranmak zorundadır. Ben bu tavır ve davranışı gösteren, akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum."

Geçmiş döneme göre gelir-gider dengesinde belediyenin ne durumda olduğu şeklindeki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, Türkiye'de vergi gelirlerindeki düşüş ve piyasanın daralmasının kendi gelirlerinin de düşmesine yol açtığını, kayıpları engellemek ve gelirleri artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Deutsche Bank'la yapılan kredi antlaşmasının miktarı, faiz oranı ve şartlarıyla ilgili sorulara İmamoğlu, "Kredilerle ilgili detay vermek her iki kurum açısından da çok doğru değil. Bunlar gizli değil. Eksik bir envanterle burada hareket etmek istemiyorum. Deutsche Bank'ın 110 milyon avro olduğunu biliyorum. Avro bazlı olduğunu da biliyorum." karşılığını verdi.

- Kayyum atamaları

İmamoğlu, "Kayyum atamalarına karşı çıkmıştınız. Karşı çıkmaya devam ediyor musunuz? CHP'ye oy veren Kürt seçmenler hayal kırıklığından bahsediyorlar. Bunun için bir mesajınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Kayyum konusundaki fikrimiz net, kayyuma karşıyım. Bunu her yerde söylemeye devam ediyorum. Hukuk sistemi içerisinde ve İBB Başkanı olarak bunu her gün dile getirebilecek birisi değilim. Bu siyasi bir mesele ve bunu Ankara'da dile getirmesi gereken insanlar var. Getiriyorlardır, getireceklerdir. Bu şekilde kayyum Türkiye'nin demokrasisine zarar verir. Beni takip eden hiçbir Kürt vatandaşımla hiçbir sorunum yoktur. Ben onların meseleleriyle ilgilenmeye devam ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu
24 Kasım 2019 19:00		 Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
24 Kasım 2019 18:12
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
24 Kasım 2019 17:42		 Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
24 Kasım 2019 17:28
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir
24 Kasım 2019 17:18		 Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı
24 Kasım 2019 17:08
Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor
24 Kasım 2019 16:53		 Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
24 Kasım 2019 16:48
'İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak'
24 Kasım 2019 15:58		 Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
24 Kasım 2019 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:00 - Rahmi Turan: Kuralı Talat Atilla bozdu18:12 - Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum18:07 - Mersin'de iki aile arasında kavga: 3 kişi ölü18:02 - Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!17:57 - İBB kadın dayanışma evi açtı17:52 - Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı17:47 - Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı17:42 - Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki17:33 - Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması17:28 - Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
17:23 - İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor17:18 - Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir17:13 - Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor17:08 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı17:03 - Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı16:58 - Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı16:53 - Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor16:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Milletvekilleri çakar istiyor
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tom ellis 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
şu an çalan şarkı 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
hereke halısı 1
doğum borçlanması 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam