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Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı

İzmir'deki Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim sonunda öğretmenimin dediğini yaptım" dedi.
 24 Kasım 2019 17:28
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Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı

İzmir'deki Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim sonunda öğretmenimin dediğini yaptım" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayında program düzenlendi. Programa, son Başbakan, 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile torunları Ali Köylübay katıldı. Programa ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir milletvekilleri ve öğretmenler katıldı.

"Öğretmenimin dediğini yaptım"

Programda konuşan Binali Yıldırım, "Öğretmenler bizi adeta geleceğe hazırlayan, bize şekil veren, hayat felsefesini hayatımızda hangi yöne gideceğimize olgunlaştıran en büyük rehberimizdir. Evde anamızdan, babamızdan daha fazla öğretmenlerimizden etkileniyoruz" dedi.

Mühendislik mesleğini seçmesindeki nedenleri de açıklayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu mesleği seçmeme neden olan öğretmenliktir. Ailem doktor olmamı istedi. Müzik hocam mühendis olmamı istedi. İkisi arasında gidip geldim sonunda öğretmenimin dediğini yaptım."

"Eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer almaya başladı"

Yıldırım, "Sizler bizim yavrularımızın geleceğini planlıyorsunuz. Onların her türlü sıkıntılarına, meşakkatlerine katlanıyorsunuz ve ülkemizi emanet edeceğimiz genç nesillerin yetişmesi için her türlü gayreti gösteriyorsunuz. Biz de Türkiye Cumhuriyetinin hükümetler olarak sizlere en iyisini vermenin gayreti içerisindeyiz. Sizler daha iyisine layıksınız. Son 17 yılda Türkiye'de eğitim adına önemli alt yapı çalışmaları yapıldı. Öğretmen sayısı bir milyonun üzerine çıktı. Eski yıllarda hep savunma bütçesi birinci bütçeydi. 2003'ten bu yana eğitim ve sağlık bütçeleri ilk sıralarda yer alamaya başladı" diye konuştu.

"Kuşkum yok"

Öğretmenlerin görevlerini yaparken birçok zorluğa göğüs gerdiklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün bu zorluklara göğüs gelip, geleceğimiz olan gençleri yetiştirme konusunda ortaya koyduğunuz büyük fedakarlık, bu millet için her zaman takdir edilecek. Hepimizin görevi, ülkemizi emanet edeceğimiz gençleri, bayrağını seven, toprağını, milletini seven, insan sevgisi ile yetişmiş olmalarını başarmaktır. Bunun için en önemli görev sizlerindir. Bunu da layıkıyla en güzel şekilde yapacağınıza kuşkum yok."

Eşinin anısını anlattı

Öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım'a dair anısını paylaşan Binali Yıldırım, "Eşim, herkes uyuduktan sonra kalkıp karınca duası gibi yazılarla saatlerce uğraştığını ve bazen benden yardım istediğini unutmuyorum. Şimdi bilgisayarlar, akıllı tahtalar var. Eskiden büyükler küçüklere bir şeyler öğretiyordu. Şimdi bilgi toplumu çağındayız. Küçükler büyüklere öğretmenlik yapıyor çünkü onlar bilgi toplumun içerisinde doğdular" diye konuştu.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından son buldu.
İhlas Haber Ajansı
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