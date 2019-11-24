Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı
|24 Kasım 2019 17:47
|Yazdır
Beyoğlu'nda, değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarını kamusal alana park eden vatandaşlara kendilerini otoparkçı olarak tanıtarak haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Gümüşsuyu Mahallesi, Kemankeş Karamustafa Mahallesi ve Müeyyedzade mahallelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ramazan N, Mehmet Şerif Y, İsmet D. ve Anıl Y'yi yakaladı.
Şüphelilerin üstünde 21 kontak anahtarı ve 2 yelek bulundu. Bu arada, gözaltına alınan İsmet D'nin Trafik Kanunu'na muhalefet, gasp ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 kaydı olduğu belirtildi.
"Korsan otoparkçılık" suçundan işlem yapılan zanlılar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ASKİ'den arıza uyarısı
24 Kasım 2019 16:43
|Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
24 Kasım 2019 16:33
|26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
24 Kasım 2019 15:54
|Kayaların içinden çıkan 'sıcak su kaynağı' ilgi görüyor
24 Kasım 2019 15:14
|İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
24 Kasım 2019 14:38
|Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak
24 Kasım 2019 13:46
|Antalya, tarihinde ilk kez 15 milyon turisti gördü
24 Kasım 2019 12:39
|İstanbul'un ulaşım klasiği: 500T
24 Kasım 2019 12:27
|Bulundukları bina yanarken çekirdek çitleyip oyun oynadılar
24 Kasım 2019 08:11
|Şöhretin ilk basamağı sayılırdı... Sessizliğe büründü
23 Kasım 2019 23:21