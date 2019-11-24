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Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı

Türkiye genelinden 26 takımın katıldığı Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası ile liseli gençler, bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematik becerilerini sergiledi
 24 Kasım 2019 17:52
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Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı

Başkentte Türkiye geneli 26 takımın katıldığı Ankara FRC Off Season Robot Turnuvası başladı.

"Zeka İçin Spor" sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinde 28 yıldır düzenlenen ve en prestijli robot yarışmalarından biri olarak gösterilen FRC Off Season Robot Turnuvası'nın Ankara'da düzenlenen 2019 yarışmasına Türkiye genelinden 26 takım katıldı. Özel Tevfik Fikret Okullarınca düzenlenen ve Ankara Büyükşehir Belediyesince desteklenen turnuvada 14-18 yaş arası liseli öğrenciler yarıştı.

Ankara Spor ve Sergi Sarayı'nda ilk kez düzenlenen turnuvada gençler bilimsel, teknolojik, mühendislik ve matematik becerilerini sergiledi.

Turnuva Organizatörü Müfit Alkaya, turnuva kapsamında öğrencilerin robot yaparak kendi becerilerini sergilediğini belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkinlikler yaparak daha çok kişiye ulaşmak istediklerini söyleyen Alkaya, "Eğitim 3.0 içerisinde insanlar sınıf içinde hapsoluyorlar. Ancak buradaki robot yarışmasıyla öğrenciler yeni dönem teknoloji anlayışı eğitim 4.0'a çıkarak çok yönlü becerilerini ortaya koyuyor." dedi.

Turnuva Direktörü Can Üstünel de amaçlarının Anadolu'daki robot takımlarını artırmak ve robotla ilgilenen gençler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Etkinlikte 18 robotik takım finale kaldı. Yarın gerçekleşecek finalde ilk 3'e giren takımlar kupalarını alacak.

Anadolu Ajansı
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