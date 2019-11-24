1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını belirten Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, vatandaşları bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması konusunda uyardı.
 24 Kasım 2019 18:02
Yazdır
Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kombi bakım döneminin başladığını belirten Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, vatandaşları bakım yaptırırken parasından ve kombisinden olmaması konusunda uyardı.

Oda Başkanı Bozkurt, bazı fırsatçıların vatandaşları arayıp kendilerini "yetkili kombi bakım servisi" olarak tanıttığını veya internete bu şekilde ilan verdiğini kaydederek, yetkili olmayan bu kimselerin yedek parçaları pahalıya sattığını ve yüksek bakım ücreti aldığını söyledi.

Bu kimselerin zaman zaman sağlam kombiyi bozukmuş gibi gösterip yeni ürün satmaya çalıştığını anlatan Bozkurt, sıcak bir kış geçirmeyi amaçlarken dolandırılmamaları konusunda vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kombi bakımlarının yapılmasının can ve mal kaybı riskine karşı önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Kış ayının yaklaşması nedeniyle, can ve mal kaybı riskine karşı kombi bakımlarının yapılması için servislere müracaat eden vatandaşlarımız yetkisiz ve haksız kazanç peşinde koşan dolandırıcıların ağına düşmeye başladı. Kombi bakım dönemini fırsat bilen yetkisiz ancak yetkili görünümlü dolandırıcılar kombi sahiplerini arayarak, uygun fiyata bakım yapacaklarını belirtiyor. Kombi bakımlarını yaparken, bazı parçaların değişmesi gerektiğini ifade eden bu kişiler, kombi bakımının yanı sıra ürün ve ürünü değiştirmek için ayrı ayrı ve yüksek ücret alıyor." dedi.

Erol Bozkurt, dolandırıcıların özellikle arama motorlarına ve sosyal medya araçlarına reklam verdiğini belirterek, ayrıca afiş ve benzeri basılı materyallerle tüketicilere ulaştıklarını anlattı.

Tüketicilerin bu kişileri yetkili servis zannederek aradığını dile getiren Bozkurt, "Bu kişiler sadece yüksek ücret talep etmiyor. Bazıları öyle olmadığı halde, 'kombi arızalı' diyor. Hatta bazıları da kombinin orijinal parçasını çıkartıp eski, kullanılmış parça takıyor. Vatandaşlar, kombi bakımlarında değişen parça var ise mutlaka o parçayı teslim almalı. Kombi bakımı sonrası yapılan işlemlerin yazılı olduğu servis bakım formu talep edilmeli" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım Kredi mağaza sayısını 500'e çıkaracak
23 Kasım 2019 21:46		 Dünya devi banka Türkiye'den çekiliyor!
23 Kasım 2019 21:26
Gelir vergisinin yarısı İstanbul'dan
23 Kasım 2019 18:18		 Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
23 Kasım 2019 15:32
Ulaştırma Bakanı Kuzey Marmara Otoyolunun yapım sürecini anlattı
23 Kasım 2019 13:15		 Esnafa öfke kontrolü eğitimi verilecek
23 Kasım 2019 13:11
Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor
23 Kasım 2019 12:56		 'Kadınlarımızın biz artık sadece girişimci olmasını istemiyoruz'
23 Kasım 2019 12:50
Çeyrek altın ne kadar?
22 Kasım 2019 12:47		 Gün ortası döviz fiyatları
22 Kasım 2019 12:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Mansur Yavaş: Hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum18:07 - Mersin'de iki aile arasında kavga: 3 kişi ölü18:02 - Kombi bakımında dolandırıcılığa dikkat!17:57 - İBB kadın dayanışma evi açtı17:52 - Öğrenciler başkentte robotlarını yarıştırdı17:47 - Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı17:42 - Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki17:33 - Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması17:28 - Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı17:23 - İmamoğlu: Kamu bankaları bize kredi vermiyor
17:18 - Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir17:13 - Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor17:08 - Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı17:03 - Sağlık Müdürlüğü, 'Suriyeli bebek' iddiasını yalanladı16:58 - Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı16:53 - Mehmetçik, teröristlerin tahrip ettiği okulu onarıyor16:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek16:43 - ASKİ'den arıza uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Milletvekilleri çakar istiyor
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
tom ellis 1
hereke halısı 1
şu an çalan şarkı 2
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
fatih terim'in istifa etmesi 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
doğum borçlanması 2
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam