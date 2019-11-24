Binali Yıldırım, eşinin öğretmenler gününü kutladı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım'ın öğretmenler gününü kutladı.
|24 Kasım 2019 20:03
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım'ın öğretmenler gününü kutladı.
Yıldırım, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Varlığıyla bana güç veren, desteğini her zaman hissettiğim ve aynı zamanda öğretmen olan sevgili eşim Semiha Hanım'ın da #24KasımÖğretmenlerGünü'nü tebrik ediyorum." İfadesini kullandı.
Varlığıyla bana güç veren, desteğini her zaman hissettiğim ve aynı zamanda öğretmen olan sevgili eşim Semiha Hanımın da #24KasımÖğretmenlerGününü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/ZnG2R9DeyHBinali Yıldırım (@BY) November 24, 2019
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