1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Necmeddin öğretmen adına kütüphane yaptırıldı

Kocaeli'de, öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okulunda, adına oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
 24 Kasım 2019 20:08
Yazdır
Şehit Necmeddin öğretmen adına kütüphane yaptırıldı

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde yaptırdıkları kütüphanenin açılışında, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için bir arada olduklarını söyledi.

Necmeddin öğretmenin, meslektaşlarının teveccühüyle tüm Türkiye'ye mal olduğunu belirten Yalçın, bir eğitimci için en büyük acının gözü gibi baktığı öğrencisi tarafından öldürülmek olduğunu vurguladı.

Yalçın, öğretmenlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rüyamızda gördüğümüz öğrenciyi ecelimizde, katlimizde görmek istemiyoruz. Velilerimizin bu anlamda anlayışlı davranmasını istiyoruz. Bir meseleyi konuşmadan gelip, bilenmişlikle okula daldığı, öfkesini eğitim çalışanından aldığı tablolar yaşıyoruz. 2017 Eylül'den bu yana 94 hadise var. Her yıl artarak devam ediyor şiddet. Cennet ülkede cinnet topluma dönüştük. Bunun altında birçok neden var. Bunun altında diziler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var"

Çocuklara kötü örnek olan televizyon dizilerin bulunduğunu anlatan Yalçın, bazı dizilerde toplumun karşı karşıya kalmaması gereken durumların konu edildiğini aktardı.

Yalçın, çocukların bazı dizileri izledikten sonra okula geldiğinde yürüyüşünde ve davranışlarında tuhaflıklar sezinlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var. RTÜK bu konularda daha duyarlı olmalı. Toplumun tamamı duyarlı olmalı. Herkes eğitimci refleksiyle davranacak. Bizim burada kaşıkla beslediğimiz çocukları, kepçeyle boşaltan bir dejenerasyon, çevre, yayınlar ve internet, işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir de gereksiz şikayetler, mobbing, stresler yüklenince meslek artık çekilmez hale geliyor."

Öğretmenlere şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmesini isteyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleği korunması gereken, onore edilmesi gereken bir meslek. Meslek kanunu, maliyet hesabıyla ötelenemez. Bunun mahiyeti, maliyetinden önemlidir. Bir an önce çıkarılması gerekir. İnsanlar şunu bilecek; bir öğretmene dokunduğumda benim hayatım kararır. 94 hadisenin sadece 3 tanesi mahkumiyetle sonuçlanmış. Diyarbakırlı müdür yardımcısı arkadaşımız, 'Beni darbettiler, karakola gittik ifade verdik, çıkışta suratıma bakıp pişkin pişkin ayrıldılar.' diyor. Bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Eğitimciler olarak yarına ilişkin rüyanın gerçekleşmesi için ter döküyoruz. Çocuklar bizim, onun moralinin bozulması öğretmeni derinden sarsar. Mesleğin itibarı iade edilmeli, öğretmenin eli güçlendirilmeli. Öğretmenlik sıradan meslek değildir."

Necmeddin öğretmenin dayısı Sezai Kuyucu da kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği kütüphane alanının gezilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 20 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, şehit Necmeddin öğretmenin kişisel eşyaları da sergileniyor.

Olay

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, 2 Nisan'da okula giderek Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç. gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık F.Ç'nin yargılanmasına, 22 Kasım'da Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genç akademisyen, kansere yenik düştü
24 Kasım 2019 20:38		 Düğün salonları off-road pisti, takıları arazi lastiği oldu
24 Kasım 2019 20:23
Kaktüs hobisi kadın girişimciyi sera sahibi yaptı
24 Kasım 2019 20:13		 Uykuyu bölen lezzetler: Büryan kebabı ve avşor çorbası
24 Kasım 2019 19:33
Sigaraya vereceği parayla hayvanları için ot yetiştiriyor
24 Kasım 2019 17:13		 Şehit Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı
24 Kasım 2019 16:58
Şehit İlyas öğretmen'in ailesine duygulandıran ziyaret
24 Kasım 2019 16:38		 Öğretmen, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
24 Kasım 2019 16:28
Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar
24 Kasım 2019 16:07		 55 yıllık 'prenses' tatlısı, Sinop'un simgesi oldu
24 Kasım 2019 15:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - Silahıyla kızını vurdu, 'Yorgun mermi kurbanı' dedi21:02 - Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla ayrıldı20:57 - F16'lar Pazartesi ve Salı günü Ankara'da uçuş yapacak20:52 - Ak Parti Edirne il başkanlığına atama20:43 - Fethi Sekin Külliyesi için bakanlıktan ödenek20:38 - Genç akademisyen, kansere yenik düştü20:33 - Zarfı açınca rahatsızlandılar... Karantinaya alındı20:28 - Sürücü kursu öğretmenine dayak kamerada20:23 - Düğün salonları off-road pisti, takıları arazi lastiği oldu20:18 - Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
20:13 - Kaktüs hobisi kadın girişimciyi sera sahibi yaptı20:08 - Şehit Necmeddin öğretmen adına kütüphane yaptırıldı20:03 - Binali Yıldırım, eşinin öğretmenler gününü kutladı19:58 - Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi19:53 - Bursalı çiftçi hem ejder meyvesi hem de fidesini üretiyor19:48 - Evlat katili emekli başkomiser: Kurtulsun diye yaptım19:43 - Siyah önlük, beyaz yakayla 32 yıllık vefa19:38 - Talat Atilla'dan haber kaynağına yönelik açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Vali'den bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Milletvekilleri çakar istiyor
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
şu an çalan şarkı 3
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
hereke halısı 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
tom ellis 1
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
doğum borçlanması 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam