Şehit Necmeddin öğretmen adına kütüphane yaptırıldı

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika olarak Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi'nde yaptırdıkları kütüphanenin açılışında, bu tip olayların bir daha yaşanmaması için bir arada olduklarını söyledi.

Necmeddin öğretmenin, meslektaşlarının teveccühüyle tüm Türkiye'ye mal olduğunu belirten Yalçın, bir eğitimci için en büyük acının gözü gibi baktığı öğrencisi tarafından öldürülmek olduğunu vurguladı.

Yalçın, öğretmenlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Rüyamızda gördüğümüz öğrenciyi ecelimizde, katlimizde görmek istemiyoruz. Velilerimizin bu anlamda anlayışlı davranmasını istiyoruz. Bir meseleyi konuşmadan gelip, bilenmişlikle okula daldığı, öfkesini eğitim çalışanından aldığı tablolar yaşıyoruz. 2017 Eylül'den bu yana 94 hadise var. Her yıl artarak devam ediyor şiddet. Cennet ülkede cinnet topluma dönüştük. Bunun altında birçok neden var. Bunun altında diziler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var"

Çocuklara kötü örnek olan televizyon dizilerin bulunduğunu anlatan Yalçın, bazı dizilerde toplumun karşı karşıya kalmaması gereken durumların konu edildiğini aktardı.

Yalçın, çocukların bazı dizileri izledikten sonra okula geldiğinde yürüyüşünde ve davranışlarında tuhaflıklar sezinlediklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şiddetin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışan diziler var. RTÜK bu konularda daha duyarlı olmalı. Toplumun tamamı duyarlı olmalı. Herkes eğitimci refleksiyle davranacak. Bizim burada kaşıkla beslediğimiz çocukları, kepçeyle boşaltan bir dejenerasyon, çevre, yayınlar ve internet, işimizin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bir de gereksiz şikayetler, mobbing, stresler yüklenince meslek artık çekilmez hale geliyor."

Öğretmenlere şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmesini isteyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik mesleği korunması gereken, onore edilmesi gereken bir meslek. Meslek kanunu, maliyet hesabıyla ötelenemez. Bunun mahiyeti, maliyetinden önemlidir. Bir an önce çıkarılması gerekir. İnsanlar şunu bilecek; bir öğretmene dokunduğumda benim hayatım kararır. 94 hadisenin sadece 3 tanesi mahkumiyetle sonuçlanmış. Diyarbakırlı müdür yardımcısı arkadaşımız, 'Beni darbettiler, karakola gittik ifade verdik, çıkışta suratıma bakıp pişkin pişkin ayrıldılar.' diyor. Bu tabloları yaşamak istemiyoruz. Eğitimciler olarak yarına ilişkin rüyanın gerçekleşmesi için ter döküyoruz. Çocuklar bizim, onun moralinin bozulması öğretmeni derinden sarsar. Mesleğin itibarı iade edilmeli, öğretmenin eli güçlendirilmeli. Öğretmenlik sıradan meslek değildir."

Necmeddin öğretmenin dayısı Sezai Kuyucu da kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yalçın, şehit öğretmen Necmeddin Kuyucu'nun oğlu Yiğit Kuyucu, babası Ahmet Kuyucu ve diğer katılımcılar, kütüphanenin açılış kurdelesini kesti.

Yiğit Kuyucu, babasının odasının da dahil edildiği kütüphane alanının gezilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaklaşık 20 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, şehit Necmeddin öğretmenin kişisel eşyaları da sergileniyor.

Olay

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, 2 Nisan'da okula giderek Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç. gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık F.Ç'nin yargılanmasına, 22 Kasım'da Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştı.