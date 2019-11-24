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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki "Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı" sonbahardaki renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor.
 24 Kasım 2019 20:18
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Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği

Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı Gölleri'ni de kapsayan 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası bulunuyor. Parktaki göllerde ise göçmen kuşlar ve farklı balık türleri yaşıyor.

Her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken parktaki ağaç yaprakları hızla sarıdan kızıla dönerken gölle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.

Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri parktaki görüntüler ziyaretçileri büyülüyor.

Ziyaretçilerden Murat Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle geldiği Gölbaşı Gölü'nde huzur bulduğunu belirtti.

Mustafa Yılmaz ise doğa ile baş başa olduğunu belirterek, "Burada temiz hava alıyoruz. Burası aynı zamanda çevre illerden de ziyaretçilerini ağırlıyor. Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, gerçekten doğa harikası." dedi.
Anadolu Ajansı
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