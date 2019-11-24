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Düğün salonları off-road pisti, takıları arazi lastiği oldu

Düzce'de düğünlerini tanıştıkları off-road pistinde yapan pilotlar Didem Belder ve Mehmet Albayrak'a arkadaşları tarafından takı yerine arazi lastiği hediye edildi.
 24 Kasım 2019 20:23
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Düğün salonları off-road pisti, takıları arazi lastiği oldu

Yaklaşık iki yıl önce Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından Çilimli ilçesinde düzenlenen yarışlarda, ayrı parkurda mücadele eden Didem Belder ve Mehmet Albayrak arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmayla başlayan arkadaşlıklarının ardından yurt içinde düzenlenen off-road yarışlarında birbirlerine destek olan ikili, bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Çevrelerinden "Çamurun içinde tanıştınız, orada evlenin" tavsiyeleri üzerine çift, Çilimli ilçesindeki parkurda düğün töreni düzenledi. Alana off-road aracıyla gelen çift, aileleri ve arkadaşlarıyla dans ederek gönüllerince eğlendi. Takı merasiminde ise Zonguldak Alaplı Off Road Kulübü üyeleri, çifte arazi aracı lastiği hediye etti.

"Tanışmamız, bu pistte kavgayla başladı"

Bursalı gelin Didem Belder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanışmalarının kavgayla başladığını belirtti.

Off-road tutkunlarının doğayı çok sevdiğine işaret eden Belder, "Tanışmamız, bu pistte kavgayla başladı. Uzun süreli atışmalarımız oldu, sonra arkadaş olduk. Şimdi de bu noktadayız. Aşkı bize off-road tanıştırdı. Bu spora merakı olan herkesin mutlaka bir çılgınlık noktası vardır." dedi.

Off-road tutkusu olan her insanın ortak noktasının, bu sporun kendilerini şarj ettiğini söylemesi olduğunu vurgulayan Belder, şöyle konuştu:

"İnsanların da şarj noktası burası. Buradaki birçok insan da bunu yaşadığı için bizimle beraberler. Biz de bu güzel aile ortamında tanıştık. Herkes dürüst ve arkadaşça yaklaştığı için her şey güzel oldu. Burada düğünümüzü yapmak istedik ve bu spora gönül veren birçok ilden insan yanımızda. Çok mutluyuz ve herkese yanımızda olduğu için teşekkür ederiz. En sonunda evlendik."

"Bizi bu ortam buluşturdu ve bu ortamda evleniyoruz"

Aynı zamanda Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) Başkanı olan Mehmet Albayrak ise çok uzun yıllardan bu yana off-road sporuyla ilgilendiğini belirterek kendileri için bu sporun yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Arkadaşlarından düğünlerini off-road parkurunda yapmaları yönünde tavsiyeler aldıklarını anlatan Albayrak, "Bizim işimiz gücümüz off-road. Bizi bu ortam buluşturdu ve bu ortamda evleniyoruz. Dostlarımızın ricasıyla burada oldu. Normalde bir kır düğün yapmayı seçmiştik fakat arkadaşlarımızın tavsiyesi, bizim kafamıza çok yattı ve buradayız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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