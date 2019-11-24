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Genç akademisyen, kansere yenik düştü

TRAKYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Nehir Ağırseven (36) yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak yaşamını yitirdi.
 24 Kasım 2019 20:38
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Genç akademisyen, kansere yenik düştü

TRAKYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Nehir Ağırseven (36) yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

Yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Nehir Ağırseven için cenaze töreni düzenlendi. Bir dönem Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Nehir Ağırseven'in genç yaşta ölümü, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Bir süredir savaştığı rahatsızlığa yenik düşen Ağırseven için ilk olarak görev yaptığı Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde resmi tören gerçekleştirilirken, sonrasında Eski Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Törende Ağırseven ailesini sevenleri yalnız bırakmadı.

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Nehir Ağırseven'in cenazesi Yeni Şehir Mezarlığı'na toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
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