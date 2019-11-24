Fethi Sekin Külliyesi için bakanlıktan ödenek
|24 Kasım 2019 20:43
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ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapmayı planladıkları külliye için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ödenek desteği sağlanacağını söyledi.
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Ankara'daki temasları kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı ziyaret etti. Ziyarette, Şerifoğulları, şehit Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapmayı planladıkları külliyeyle ilgili Çam'a bilgilendirmede bulunduğu ifade etti. Şerifoğulları, "Şehidimiz adına yapmayı üstlendiğimiz külliye konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam ile bir araya geldik. Belediye olarak şehidimizin doğduğu ilçe olan Baskil'de adına yakışır güzel bir külliye yapmak istediğimizi kendisine ilettik. Bakan Yardımcımız Serdar Çam da bu konuda gerekli ödeneği karşılayacakları müjdesini bize ilettiler. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin adını taşıyan külliyeyi inşallah en kısa sürede Baskil ilçemizde yapacağız" dedi.
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