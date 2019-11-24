Ak Parti Edirne il başkanlığına atama

EDİRNE Ak Parti İl başkanlığından istifa eden İlyas Akmeşe'nin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatlarıyla Belgin İba, atandı.Edirne Ak Partili Milletvekili Fatma Aksal'ın ardından İl Başkanlığı görevine Belgin İba'nın getirilmesi partideki kadın üyeler arasında sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan İl Başkanları toplantısının ardından istifa eden İlyas Akmeşe'nin yerine 2009-2014 yıllarında Ak Parti Edirne Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yapan iş kadını Belgin İba atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından göreve atanan Belgin İba, bugün Edirne Ak Parti İl Başkanlığı binasında basın toplantısı yaparak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çok sayıda Ak Partili kadın üyenin katıldığı toplantıda konuşan İba, "Bildiğiniz üzere 20 Kasım Perşembe günü itibariyle Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve teveccühleri ile AK Parti İl Başkanlığı görevi tarafıma tebliğ edildi. Tarafıma tebliğ edilen bu kutlu hizmet nöbetini devraldığım İlyas Akmeşe başkanım başta olmak üzere, daha önce hizmet etmiş ve görev yapmış tüm il başkanlarıma ve tüm yönetimlerine emekleri ve hizmetleri için, bu nöbetleri sırasında fedakarlık eden ailelerine özellikle teşekkür etmek isterim. AK Parti ailesi olarak bizim siyasi anlayışımızda eski diye bir kavram yoktur. Tüm görev yapmış arkadaşlarımız bu kutlu davanın mensubudur. Bizim anlayışımızda sadece görev değişiklikleri olur. Bugün toplanmamıza neden olan da aslında görev değişikliğinden başka bir şey değildir."dedi.

'EDİRNE SEVDALILARI İLE BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ'

Edirne sevdalıları ile birlikte hizmet edeceklerini belirten İba, "Kısa vadede gündemimiz yönetim ekibimizin hassasiyetle hızlı bir şekilde oluşturulması ve genel merkezimin planladığı kongre süreçleridir. Bu süreçte sayıları sınırlandırılmış listeler ile kısıtlı kalmayarak, tüm dava arkadaşlarımız, gönül dostlarımız, Edirne sevdalılarımızla birlikte Edirne'mize hizmet edeceğiz. Asırlar boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan sultanlar şehri Edirne'mizi layık olduğu, hak ettiği yere ulaştırabilmek adına tüm gücümüzle, coşkumuzla, çabamızla çalışacağız ve inanıyorum başaracağız. Önce hızlı bir şekilde teşkilatı ve yönetimimizi oluşturacağız ve göreve başlayacağız. En verimli, en faydalı olacağımız şekilde çalışacağız." şeklinde konuştu.

'PARTİ BİNASINI TAŞIYACAĞIZ'

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Parti binasının yeriyle ilgili bir değişiklik düşündüğünü söyleyerek, "Onunla ilgili çalışmalara başladık. Birkaç yerle görüştük henüz netleşmedi. Netleşince bilgi vereceğiz."diye konuştu.

Belgin İba kimdir?

1975 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Milli Eğitim bünyesinde bir süre öğretmenlik yaptı. İş insanı Nesim İba ile evli 2 çocuk annesi Belgin iba, 2009-2014 yılları arasında Ak Parti Edine Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. İş kadını İba, parti içinde çeşitli görevlerde yer alarak aktif siyasette bulundu.