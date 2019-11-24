F16'lar Pazartesi ve Salı günü Ankara'da uçuş yapacak
Ankara Valiliği F16'ların yarın ve Salı günü Ankara'da uçuş yapacağını belirtti
|24 Kasım 2019 20:57
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Ankara Valiliği, Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Testlerin İcra edilmesi hakkında duyuru yaptı.
İşte Ankara Valiliğinden yapılan açıklama;
Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır.
Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur.
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