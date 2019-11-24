1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla ayrıldı

Golcülerinden yoksun Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı
 24 Kasım 2019 21:02
Yazdır
Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla ayrıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Maçın 11. dakikasında Guilherme gole çok yaklaştı. Şutu auta çıktı. 29. dakikada Moses yakaladığı net fırsatı değerlendirmedi. 39. dakikada Yeni Malatyaspor korner sonrasında ağları buldu, öncesinde Altay'a müdahale olduğu gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Malatya'da ise Chebake çıkan tartışmada sarı kart gören isim oldu. 45. dakikada Fenerbahçe'de Alper Potuk da sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası 52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.

Emre Belözoğlu'nun penaltısını Farnolle çıkardı.İlk yarı 0-0 sona erdi. 70. dakikada Alper Potuk oyundan çıkarken yerine Rodrigues oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Golcülerinden yoksun Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Voleybolcular hastanelik oldu, maç ertelendi
24 Kasım 2019 15:46		 Beşiktaş, Lig'deki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
23 Kasım 2019 22:00
Mert Günok, Avrupa'nın zirvesinde!
23 Kasım 2019 20:33		 Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı
23 Kasım 2019 19:45
Kadın Başkan: Bütün taraftarlardan mesajlar alıyorum
23 Kasım 2019 18:13		 Şenol Güneş: Arda'yı hep birlikte yok ettik
22 Kasım 2019 15:18
Barış Pınarı'na destek veren Türk futbolcunun sözleşmesi feshedildi
21 Kasım 2019 20:09		 Şenol Güneş'ten olay sözler: Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyor
21 Kasım 2019 15:29
Yunan takımı, asker selamı veren Türk Hentbolcu'nun sözleşmesini feshetti
18 Kasım 2019 15:12		 FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi İstanbul'daki maça gelmeyeceğini açıkladı
18 Kasım 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:51 - TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı22:44 - 'Delice Tuzu' mineral deposu çıktı22:38 - Vali Sonel'den 24 öğretmene Barcelona Gezisi jesti22:33 - Radyofrekanslar çocukları 10 kat fazla etkileyebilir22:27 - Akciğerinde pıhtı olan doktoru, meslektaşları kurtardı22:21 - Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti22:16 - Minik Osman'ı 30 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü22:11 - Mendil satan Suriyeli çocuğa 'bisiklet' sürprizi22:06 - Üniversiteliler yardımlarıyla kimsesizlerin içini ısıtıyor22:00 - Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu
21:54 - Engel tanımayan öğretmenler21:48 - Akademisyenler, öğretmenler için sahne aldı21:42 - Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu21:37 - Türkiye Google'da en çok bu isimleri aradı21:32 - Muharrem İnce: Rahmi Turan, 80 yaşında bir adam, utanmıyor mu?21:23 - İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm21:17 - Türk dizileri Macaristan'da büyük ilgi görüyor21:12 - Denizlerin 'sır küpleri' müzesini bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İlk ara tatilde, çocuğunuz, MEB'in tavsiye ettiği etkinlikleri yaptı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Teşhir ürünle milyonluk vurgun
Vali'den, bacak bacak üstüne atan öğretmene tepki
Öğretmenlerin mali haklarında düzenleme
Sadece öğrenci değillermiş
Öğretmene karakolda şiddet! Kolunu kıvırıp tokatladılar
Tapudaki düşük rayiç bedeli can yakacak
Bakan Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisiymiş
Milletvekilleri çakar istiyor
Casus avukatın sırrı çözülüyor
Öğretmenim bize de gel
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan'ın mavi balina oyununu oynadığını duydum 2
22.11.2019 asvel vs fenerbahce maci 1
şu an çalan şarkı 3
22.11.2019 galatasaray vs basaksehir maci 1
dipsiz göl'ün yok edilmesi 2
hereke halısı 1
izmir'in başına gelmiş en büyük felaket chp'dir 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 1
doğum borçlanması 2
fatih terim'in istifa etmesi 1
SON İLANLAR
Ordu Çaybaşı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Tatlarin Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Eskişehir Mihalıççık Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
İzmirli Bayraklı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
Azdavay Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam