Fenerbahçe Malatya'dan 1 puanla ayrıldı
|24 Kasım 2019 21:02
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Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Maçın 11. dakikasında Guilherme gole çok yaklaştı. Şutu auta çıktı. 29. dakikada Moses yakaladığı net fırsatı değerlendirmedi. 39. dakikada Yeni Malatyaspor korner sonrasında ağları buldu, öncesinde Altay'a müdahale olduğu gerekçesiyle pozisyon gol değeri kazanmadı.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Malatya'da ise Chebake çıkan tartışmada sarı kart gören isim oldu. 45. dakikada Fenerbahçe'de Alper Potuk da sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası 52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.
Emre Belözoğlu'nun penaltısını Farnolle çıkardı.İlk yarı 0-0 sona erdi. 70. dakikada Alper Potuk oyundan çıkarken yerine Rodrigues oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Golcülerinden yoksun Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.
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