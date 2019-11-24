Türkiye Google'da en çok bu isimleri aradı
Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe iddialarına ilişkin bir çok açıklama ve yorum yapıldı. Açıklamaları merak eden kullanıcılar Google da bu isimleri aradı.
|24 Kasım 2019 21:37
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Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe iddialarına ilişkin bir çok açıklama yapıldı. Açıklamaları merak eden kullanıcılar Google da bu isimleri aradı.
SON 7 GÜN ARAMA TREND YOĞUNLUĞU
7 günde Google Trends verilerine göre en çok aranan 3 isim belli oldu. Talat Atilla, Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla
7 günde en çok aranan isim ilk sırada "Talat Atilla" yer aldı. İkinci sırada Rahmi Turan yer alırken, üçüncü sırada Muharrem İnce yer aldı.
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