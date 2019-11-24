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Türkiye Google'da en çok bu isimleri aradı

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe iddialarına ilişkin bir çok açıklama ve yorum yapıldı. Açıklamaları merak eden kullanıcılar Google da bu isimleri aradı.
 24 Kasım 2019 21:37
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Türkiye Google'da en çok bu isimleri aradı

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın Beştepe iddialarına ilişkin bir çok açıklama yapıldı. Açıklamaları merak eden kullanıcılar Google da bu isimleri aradı.

SON 7 GÜN ARAMA TREND YOĞUNLUĞU

7 günde Google Trends verilerine göre en çok aranan 3 isim belli oldu. Talat Atilla, Rahmi Turan, Muharrem İnce, Talat Atilla

7 günde en çok aranan isim ilk sırada "Talat Atilla" yer aldı. İkinci sırada Rahmi Turan yer alırken, üçüncü sırada Muharrem İnce yer aldı.

Memurlar.Net
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