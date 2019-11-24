Önce oğlunu, sonra komiser yardımcısını vurdu
|24 Kasım 2019 21:42
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İstanbul Beyoğlu'nda aile içi sorunları nedeniyle sokakta oğluyla tartışan bir baba, silahla önce oğlunu, ardından da olaya müdahale eden komiser yardımcısını vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi Yenibostan Sokak üzerinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, aile içi sorunları olan Baba Bülent T. ve oğlu İlhan T., sokak üzerinde tartışmaya başladı. Annesini ve babasını sürekli darp ettiği öğrenilen İlhan T., babasını yine darp etmek istedi. Bu sırada Baba Bülent T., oğlunun yaptığını kabullenemeyerek yanındaki silahla oğlunu bacaklarından yaraladı.
Oğlunu yaralayan baba, komiser yardımcısını da vurdu
Bu sırada Cinderesi Parkı civarında uygulama yapan polisler silah sesini duyarak olay yerine geldi. Oğluna kurşun yağdıran babanın silahından çıkan kurşunla, bir komiser yardımcısı sol bacağından vurularak yere yığıldı.
Baba yaralı olarak ele geçirildi
Komiser yardımcısının vurulduğunu gören polisler, olay yerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken, baba yaralı bir şekilde ele geçirildi. Bülent T. gözaltına alınırken, polis ekipleri sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili geniş çalışma başlatıldı.
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