Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu
|24 Kasım 2019 22:00
|Yazdır
Göç sırasında yolunu kaybederek Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önüne inen iki yaban kazı, itfaiyenin maskotu oldu.
Yaklaşık iki hafta önce İtfaiye Müdürlüğünün önünden geçen çevre yola konan iki kaz, hayatta kalmaları ve trafiği tehlikeye düşürmemeleri için itfaiye personeli tarafından alındı.
Aç oldukları düşünülerek beslenmeye başlanan kazlar, itfaiye binasını terk etmeyince, kendilerini sahiplenen itfaiye personeli ile yaşamaya başladı.
İtfaiye personeli tarafından "Ateş" ve "Su" ismi verilen iki kaz, kimi zaman araçların bulunduğu alanda kimi zaman da personelin dinlenme odasında dolaşıyor.
Kazları yoldan alarak itfaiyeye getiren itfaiye personeli Emre Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların can ve mal güvenliği için görev yaptıklarını belirtti.
Altındağ, beslenip güçlendikten sonra gitmelerini sağlamak için görev yaptıkları binaya aldıklarını kazların, kısa sürede kendilerine alışarak itfaiye binasında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.
Altındağ, şöyle konuştu:
"Yola inince hem kendi canları tehlikeye giriyordu hem araçlar için risk oluşturuyordu. Biz de herhangi bir araç çarpmasın diye binamızın önündeki yoldan aldık. Burada beslemeye başladık, zamanla maskotumuz haline geldi. Kendi yediğimiz yemeklerden veriyoruz, farklı yemlerden veriyoruz. Sürekli aramızda geziyorlar, bizimle oturup kalkıyorlar. Daha önce ben kaz beslemiştim, geçmişteki tecrübelerimizden de faydalanarak burada besliyoruz."
"İkisini de çok sevdik"
İtfaiye eri Mert Bozdağ da "Kazlar gelip yola inince aldık ve beslemeye başladık. Onlar da halinden memnun, biz de memnunuz. Belediyemiz tarafından sahipsiz hayvanlar için Hayvan Kasabası adlı barınak kuruldu ama biz ikisini de çok sevdik, bu nedenle kendimiz bakımlarını üstlendik." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuşadası'nda vatandaşlar sahile akın etti
24 Kasım 2019 22:21
|Denizlerin 'sır küpleri' müzesini bekliyor
24 Kasım 2019 21:12
|Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
24 Kasım 2019 20:18
|Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi yakalandı
24 Kasım 2019 17:47
|ASKİ'den arıza uyarısı
24 Kasım 2019 16:43
|Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
24 Kasım 2019 16:33
|26 kapılı yeraltı şehri turizme kazandırılacak
24 Kasım 2019 15:54
|Kayaların içinden çıkan 'sıcak su kaynağı' ilgi görüyor
24 Kasım 2019 15:14
|İBB iptal ettiği ihaleyi yeniden açtı
24 Kasım 2019 14:38
|Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak
24 Kasım 2019 13:46