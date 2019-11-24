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Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu

Göç sırasında yolunu kaybeden yabani iki kazı sahiplenen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, maskotları haline gelen kazlara "Ateş" ve "Su" ismini verdi.
 24 Kasım 2019 22:00
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Yaban kazları 'Ateş' ve 'Su' itfaiyenin maskotu oldu

Göç sırasında yolunu kaybederek Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önüne inen iki yaban kazı, itfaiyenin maskotu oldu.

Yaklaşık iki hafta önce İtfaiye Müdürlüğünün önünden geçen çevre yola konan iki kaz, hayatta kalmaları ve trafiği tehlikeye düşürmemeleri için itfaiye personeli tarafından alındı.

Aç oldukları düşünülerek beslenmeye başlanan kazlar, itfaiye binasını terk etmeyince, kendilerini sahiplenen itfaiye personeli ile yaşamaya başladı.

İtfaiye personeli tarafından "Ateş" ve "Su" ismi verilen iki kaz, kimi zaman araçların bulunduğu alanda kimi zaman da personelin dinlenme odasında dolaşıyor.

Kazları yoldan alarak itfaiyeye getiren itfaiye personeli Emre Altındağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm canlıların can ve mal güvenliği için görev yaptıklarını belirtti.

Altındağ, beslenip güçlendikten sonra gitmelerini sağlamak için görev yaptıkları binaya aldıklarını kazların, kısa sürede kendilerine alışarak itfaiye binasında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Altındağ, şöyle konuştu:

"Yola inince hem kendi canları tehlikeye giriyordu hem araçlar için risk oluşturuyordu. Biz de herhangi bir araç çarpmasın diye binamızın önündeki yoldan aldık. Burada beslemeye başladık, zamanla maskotumuz haline geldi. Kendi yediğimiz yemeklerden veriyoruz, farklı yemlerden veriyoruz. Sürekli aramızda geziyorlar, bizimle oturup kalkıyorlar. Daha önce ben kaz beslemiştim, geçmişteki tecrübelerimizden de faydalanarak burada besliyoruz."

"İkisini de çok sevdik"

İtfaiye eri Mert Bozdağ da "Kazlar gelip yola inince aldık ve beslemeye başladık. Onlar da halinden memnun, biz de memnunuz. Belediyemiz tarafından sahipsiz hayvanlar için Hayvan Kasabası adlı barınak kuruldu ama biz ikisini de çok sevdik, bu nedenle kendimiz bakımlarını üstlendik." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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